Τσαρούχα, Πιτσίλκας και Τσάνταλη έδωσαν... ρεσιτάλ διαιτησίας κατά του ΠΑΟΚ και με μία μοναδική παράσταση, χάρισαν τη μεγάλη νίκη στο Περιστέρι Betsson.

Με τους Τσαρούχα, Πιτσίλκα και Τσάνταλη να τα βλέπουν όλα Περιστέρι, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε μία σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ με 75-70, πιάνοντας τον Δικέφαλο στις 11 νίκες αλλά με δύο παιχνίδια περισσότερα.

Απίθανα πράγματα από τους διαιτητές που σημάδεψαν των Μουρ ελλείψη άλλων ψηλών του Δικεφάλου με τρία φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, σφυρίζοντας το τελευταίο για τον Δικέφαλο επτά λεπτά πριν τη λήξη ενός αγώνα με πολλές επαφές!

Αγωνία στον Δικέφαλο με την κατάσταση τόσο του Μέλβιν που αποχώρησε τραυματίας με διάστρεμμα στο πρώτο μέρος, όσο και με τον Ντίμσα που άνοιξε το κεφάλι του στο φινάλε, σε μία φάση που Τσαρούχα και Τσάνταλη έβλεπαν... αλλού και το ολοκλήρωσαν εντελώς αλλάζοντας την κατοχή μέσω ριπλέι.

Μετά το αρχικό 2-6 του ΠΑΟΚ από τον Άλεν το Περιστέρι έτρεξε το δικό του σερί και με τρίποντο του Παπαδάκη προσπέρασε με 15-12, ενώ το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου που βρήκε ρυθμό σε άμυνα και επίθεση, ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά σε 20-12 με τον Πετράκη, την ίδια στιγμή που ο Παντελής Μπούτσκος έψαχνε σχήματα να ενισχύσει την ρακέτα του και να διορθώσει το πρόβλημα στα ριμπάουντ, ελέω των δύο φάουλ του Μουρ αλλά και της απουσίας των Ομορούγι και Χουγκάζ.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους με τρίποντο του Χάρις για το 23-12, ωστόσο από εκεί και έπειτα ο Δικέφαλος έσφιξε πολύ την άμυνά του, με αποτέλεσμα αυτό να του δώσει ψυχολογία και στην επίθεση. Με πέντε πόντους του Ταϊρί και άλλους τόσους από τον Μέλβιν, η διαφορά έπεσε στον έναν, ενώ οι ασπρόμαυροι ευτύχησαν να προσπεράσουν με 27-29 δια χειρός Μπέβερλι.

Με τρίποντο του Μέλβιν ο ΠΑΟΚ πήγε στο 29-34 ωστόσο εκεί η ατυχία χτύπησε και πάλι την πόρτα του Παντελή Μπούτσκου, καθώς ο Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε όπως ο Νίκος Χουγκάζ στο παιχνίδι της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να βγει off για όλο το παιχνίδι.

Την... μπαγκέτα ανέλαβε και πάλι ο Ταϊρί ο οποίος με σερί καλάθια έβαλε την ομάδα του μπροστά στο +7 με 32-39, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το Περιστέρι μπήκε με σκοπό να αλλάξει το ρου του αγώνα και με τον Βαν Τούμπεργκεν ισοφάρισε σε 52-52, ενώ στιγμές αργότερα προσπέρασε με 48-44 από κάρφωμα του Πέιν. Με τον ΠΑΟΚ εκτός του Ταϊρί να μη βρίσκει άλλες λύσεις, οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία και ανέβασαν ακόμη περισσότερο την τιμή της διαφοράς σε 56-47 από κάρφωμα του Χάρις,

Το μόνο που κατάφεραν οι ασπρόμαυροι, ήταν να μειώσουν σε 58-52 από 3/3 βολές του Μπέβερλι, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να γυρίζει εντελώς το μομέντουμ υπέρ της.

Το Περιστέρι με τρίποντα από τον Χάρις και τον Παπαδάκη πήγε και πάλι σε διαφορά επτά πόντων με 64-57 ωστόσο ο ΠΑΟΚ με ένα επί μέρους που προήλθε κυρίως από τους πέντε μαζεμένους του Ντίμσα και του Μουρ, ισοφάρισε στους 66, περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα.

Με συνεχόμενες βολές και σε συνδυασμό με την τρομακτική αστοχία του Δικεφάλου από μακριά το Περιστέρι πήγε στο 72-68 ενάμιση λεπτό πριν από το φινάλε, με τον Μπέβερλι να μειώνει σε 72-70 στα 36.6" πριν το τέλος.

Εκεί, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε την άμυνα, οι Τσαρούχα και Τσάνταλη μετά από video check σε μία οριακή φάση που αρχικά δόθηκε στον Δικέφαλο, αποφάσισαν να τη δώσουν στους γηπεδούχους (εκεί άνοιξε και το κεφάλι του Ντίμσα, πάλι δεν δόθηκε κάτι) και κάπως έτσι το παιχνίδι τελείωσε μέσω και πάλι των βολών για την ομάδα του Ξανθόπουλου με 75-70.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 32-39, 58-52, 75-70

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα...