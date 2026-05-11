Φθιώτιδα: Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα που έσπειραν τον πανικό στη Φθιώτιδα, σήμερα Δευτέρα 11.05.2026.

Για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, συνελήφθησαν σήμερα το απόγευμα 8 άτομα μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 ληστές συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στο Αλεποχώρι όπου οι αρχές κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν.

Έφτασαν στα ίχνη τους αποκωδικοποιώντας και άλλες ληστείες, όπως αυτή στο Μεσολόγγι και έτσι εντόπισαν άλλα άτομα που είχαν σχέση με τα περιστατικά και οδηγήθηκαν στους ληστές σκόρπισαν τον τρόμο στην Φθιώτιδα.

Όπως φαίνεται δεν είναι η μοναδική ληστεία που είχαν κάνει, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί και βαρύς οπλισμός. Πάνω τους βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, ένα σκόρπιον, 4 πιστόλια, 4 χειροβομβίδες, ενώ σε σπίτι βρέθηκαν γεμιστήρες με φυσίγγια και πυροκροτητές.

Όλοι τους είναι 24 με 33 ετών. Ο ένας από τους δράστες είναι παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και ερευνάται για διασυνδέσεις με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Όταν τους συνέλαβαν μέσα στο αυτοκίνητο ήταν πέντε άτομα, 4 ληστές και μία γυναίκα 24 ετών. Τα άλλα 3 άτομα, δύο άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν στην Αθήνα.

Το χρονικό και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, στην Φθιώτιδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Οι 3 κουκουλοφόροι με τα καλάσνικοφ, αφού εισέβαλαν στο υποκατάστημα και άρπαξαν πάνω από 100.000 ευρώ, στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αρχικά πεζοί. Τη στιγμή όμως που έτρεχαν, τους έπεσαν τα χρήματα με αποτέλεσμα να σκύψουν και να ξεκινήσουν να μαζεύουν τα χαρτονομίσματα από την μέση του δρόμου.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Οι 3 δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και ξεκίνησαν να απειλούν τους υπαλλήλους, προτάσσοντας τα καλάσνικοφ τους.

Τη στιγμή της ληστείας, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τουλάχιστον 3 άτομα.

Στη συνέχεια κατέβηκαν στον χώρο όπου φυλάσσονταν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν χρήματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ.

Βγαίνοντας όμως από την τράπεζα, ήρθε και η… γκάφα. Τους έπεσαν τα χρήματα στη μέση του δρόμου και ξεκίνησαν να μαζεύουν πανικόβλητοι τα χαρτονομίσματα ώστε να φύγουν γρήγορα από το σημείο.

Πηγή: newsit.gr