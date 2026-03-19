Λούκιτς: «Έχουμε πιθανότητες στο Ιβανώφειο»

Για την δυναμική της έδρας του Ηρακλή, μίλησε ο προπονητής των «κυανόλευκων», Ζόραν Λούκιτς ενόψει της ρεβάνς με την Ντζίκι Βαρσοβίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να συγχαρώ τη Djiki Warszawa. Είναι μια εξαιρετικά επιθετική ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες γνωρίζω, για τις οποίες χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Δεν προσαρμοστήκαμε καλά για να αντιμετωπίσουμε την match-up ζώνη, που έπαιζαν στο δεύτερο δεκάλεπτο και στις αρχές του τρίτου. Ήμασταν τυχεροί και στη συνέχεια αρχίσαμε να τρέχουμε μετά απ’ αυτό, παίζοντας πολύ καλά στο transition, ευστοχώντας σε ελεύθερα σουτ και drive και αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα ένας εναντίον ενός, διότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κάπως έκπληκτοι, επειδή οι αντίπαλοι σκόραραν ακόμη και από τα οκτώ μέτρα. Ακόμη κι όταν σκοράρουν μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει περιθώριο να κλάψεις ή να αμφιβάλλεις.

Γίναμε πιο επιθετικοί, αν και ήμασταν πίσω στο σκορ. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο αγώνα, έχουμε καλές πιθανότητες στο γήπεδό μας. Χάρηκα πολύ, που είδα σήμερα εδώ τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν για να μας υποστηρίξουν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό.