Μπάτλερ για τις φήμες περί trade: «Δεν ανησυχούσα»

Ο Τζίμι Μπάτλερ μίλησε για τις φήμες που ήθελαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να τον παραχωρούν με trade και ξεκαθάρισε πως δεν ανησυχούσα με τα όσα γράφονταν.

Ο Τζίμι Μπάτλερ βρίσκεται εκτός δράσης καθώς υπέστη ρήξη χιαστού. Μετά τον τραυματισμό του, υπήρξαν αρκετά σενάριο που ήθελαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς να τον παραχωρούν με trade στο deadline, ώστε να αποκτήσουν έναν αστέρα δίπλα στον Στεφ Κάρι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο 36χρονος ξεκαθάρισε πως δεν ανησυχούσα με τα όσα διάβαζε και ότι δεν φοβόταν πως θα συνέχιζε αλλού την καριέρα του.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιό του με τους «Πολεμιστές» έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27 και δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Ουόριορς θα σταθούν στο πλευρό του μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.