Κάταγμα στο πόδι ο Χρηστίδης - Στην Πολωνία ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής θα αναχωρήσει σήμερα (17/3) για την Πολωνία για το ματς με την Τζίκι Βαρσοβίας, με τον Βασίλη Χρηστίδη να μην ταξιδεύει, καθώς υπέστη κάταγμα έξω σφυρού.

Ο Ηρακλής σήμερα (17/3) θα αναχωρήσει για την Πολωνία για το ματς με την Τζίκι Βαρσοβίας, στον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της ENBL. Σημειώνεται πως το δεύτερο ματς θα πραγματοποιηθεί την πρώτη μέρα του Απριλίου στο Ιβανώφειο.

Στην αποστολή της ομάδας δεν βρίσκεται ο Βασίλης Χρηστίδης, ο οποίος τραυματίστηκε στην χθεσινή προπόνηση. Πιο συγκεκριμένα, υπέστη κάταγμα έξω σφυρού και έχει τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας στο σημείο που τραυματίστηκε. Μάλιστα, πιθανότατα θα χάσει και το υπόλοιπο της σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή: Φάντερμπερκ, Στρονγκ, Ντάρκο-Κέλι, Σμιθ, Τσιακμάς, Μωραΐτης, Ουέαρ, Καμπουρίδης, Σίλας, Έλντερ-Ντέιβις, Γιαννίκος.