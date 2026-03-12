Η Ντουμπάι αγχώθηκε στο τέλος αλλά πήρε την νίκη απέναντι στην Μπασκόνια (100-94) και παρέμεινε «ζωντανή» στην μάχη για μια θέση στην δεκάδα της βαθμολογίας.

Η Ντουμπάι (16-14) υποδέχθηκε την Μπασκόνια (9-22) στο Σαράγεβο και πήρε την νίκη που την κρατά ακόμα ζωντανή στην μάχη για την δεκάδα. Η ομάδα του Γιούρι Γκόλεματς ήλεγξε τον ρυθμό του παιχνιδιού από την αρχή , η Μπασκόνια έκανε μια αντεπίθεση στο τέλος μειώνοντας στους 4 (98-94) όμως δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή και η Ντουμπάι επικράτησε με 100-94

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους Άραβες ήταν οι Ντουέιν Μπέικον (23π.) και Μφιόντου Καμπενγκέλε (17π. 6ρ.) ενώ για την Μπασκόνια ξεχώρισαν οι Μαμάντι Ντιακιτέ (17π. 12ρ.) και Εουγκένε Ομορούγι (18π.).

Για την Ντουμπάι ακολουθεί η εξ΄ αναβολής αναμέτρηση απέναντι στην Παρτίζαν στο Βελιγράδι (17/3, 21:00) ενώ την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν στο Μόναχο (19/3, 21:30). Αντίθετα η Μπασκόνια θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (19/3, 21:15) στο ΣΕΦ.

Με επιθετικό ρεσιτάλ μπροστά στο ημίχρονο η Ντουμπάι

Η Ντουμπάι μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στο παρκέ και προηγήθηκε με 13-4 στο 3΄ μετά από τρίποντο του Μούσα. Ο Βόσνιος ήταν σε εξαιρετική κατάσταση (7π.) και με ζευγάρι βολών ανέβασε για πρώτη φορά την διαφορά πάνω από τους 10 (15-4). Οι Βάσκοι αντέδρασαν και με τρίποντο του Νόουελ μείωσαν σε 21-15 στο 7', δείχνοντας σημάδια «ζωής» όμως ο Πρέπελιτς με τρίποντη απάντηση έστειλε ξανά το σκορ στο +10 (29-19) πριν το τέλος του δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου η Μπασκόνια μείωσε σε 29-23 όμως η Ντουμπάι ανέβασε ξαφνικά την ταχύτητα και «εκτόξευσε» την διαφορά στο +13 (40-27) με ένα επιμέρους 11-4 και τον Μπέικον πρωταγωνιστή με 8 πόντους. Η Μπασκόνια βρήκε νέα απάντηση με σερί 7-0 και μείωσε εκ νέου στο -6 (40-34) με την ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ωστόσο να ανεβάζει ξανά την διαφορά στο +18 (57-39) με τον φοβερό Καμπενγκέλε που έφτασε τους 10 πόντους στο 19΄ και πήρε προβάδισμα νίκης. Η Μπασκόνια έκλεισε το ημίχρονο με τρίποντο του Νόουελ για το 59-45.

Κράτησε την διαφορά, έβαζε τα σουτ και πήρε την νίκη η Ντουμπάι

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους η Ντουμπάι συνέχισε τον ίδιο ρυθμό και κρατούσε σταθερά το προβάδισμα σε διψήφια επίπεδα. Η Μπασκόνια προσπάθησε να επιστρέψει και έριξε την διαφορά στο -9 (70-61), δείχνοντας πως δεν θα παρατήσει τόσο εύκολα το ματς στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Η ομάδα από τα ΗΑΕ όμως δεν άφησε τους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν περισσότερο και με ένα σερί 7-0 ξέφυγε στο +16 (77-61) με καλάθι του Αβράμοβιτς. Λίγο πριν το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, ο Μπέικον με «χορευτικό» πέτυχε καλάθι και φάουλ και ανέβασε το σκορ στο +17 (80-63).

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια επιστροφής τους στο παιχνίδι και μείωσαν σε 85-73 στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου με τους Ντιακιτέ και Ομορούγι να έχουν πάρει από το «χέρι» τους Βάσκους. Οι γηπεδούχοι όμως με τρίποντο του Πετρούσεφ «έκοψαν τα φτερά» της Μπασκόνια και ξέφυγαν εκ νέου στο +16 (89-73), 6' πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Καμπενγκέλε αποβλήθηκε με 5ο φάουλ, η Μπασκόνια έκανε την αντεπίθεση και μείωσε στους 8 (97-92), 1' πριν από το τέλος όμως ο χρόνος για κάτι περισσότερο δεν υπήρχε.

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 59-45, 83-67, 100-94

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