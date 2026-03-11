Podcast Κοτζιά: Ο Τζόσεφ, που το ξέρει, η επίσκεψη Γιαννακόπουλου και ο…Σπανός!

Ο Ολυμπιακός πέρασε διά περιπάτου από το Παρίσι, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για…επιστροφή με την Ζαλγκίρις.

Η Ευρωλίγκα είχε μενού χθες από τη στιγμή, που ο Ολυμπιακός έπαιξε στο Παρίσι και νίκησε εύκολη την τοπική ομάδα.

Αύριο οι Πειραιώτες συνεχίζουν στο προβληματικό Μονακό, την ίδια ώρα, που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε ένα πολύ σημαντικό ματς την Ζαλγκίρις.

Ο Τόλης Κοτζιάς στο podcast του μιλάει για όλα αυτά, για τον Τζόσεφ, που δείχνει ποιος είναι, για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλος, που κάνει ό, τι περνάει από το χέρι του, για τον Παναθηναϊκό, που είναι μία κρύο μία ζέστη, αλλά δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Κάθε άλλο.

Το podcast έχει και μεταγραφικό μενού με τις κινήσεις να γίνονται κάθε μέρα, που περνάει, ολοένα και περισσότερες και με την εταιρεία, που εκπροσωπεί τον Κέντρικ Ναν, να έχει μία έκπληξη.