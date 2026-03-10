H τελευταία φάση κόντρα στον Ηρακλή είναι ενδεικτική για τα φετινά προβλήματα του Παναθηναϊκού (video)

O Παναθηναϊκός έχασε από τον Ηρακλή στην τελευταία κατοχή του αγώνα, βγάζοντας όλες τις κακές του συνήθειες σε μία φάση. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, υπέστη και άλλη μια πολύ πιο σοκαριστική από τον Ηρακλή, την Κυριακή. Δεν είναι μόνο η ήττα αλλά, ούτε ότι αυτή ήρθε απέναντι σε μια ομάδα που έχει μπάτζετ όσο ο Γκριγκόνις που είναι εκτός για τους πράσινους, αλλά ότι έχασε προβάδισμα 21 πόντων για να πάει το παιχνίδι στην τελευταία κατοχή. Αυτήν θα αναλύσουμε παρακάτω γιατί συνοψίζει σε μία φάση, όλα τα φετινά προβλήματα του Παναθηναϊκού.

Αρχές, επικοινωνία, περιστροφές.

Βλέποντας λοιπόν την επίθεση του Ηρακλή, με το σκορ στο 74-74 καταλαβαίνει κανείς πολλά πράγματα.

Πάμε να κάνουμε το breakdown της φάσης, για να δούμε πόσα λάθη έχουν γίνει από τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν. Αρχικά ο Μωραίτης, έχει την ψυχραιμία και βάζει τους συμπαίκτες του στις σωστές θέσεις, για να ξεκινήσει το play. Έρχεται λοιπόν ο Έλντερ-Ντέιβις, ο οποίος μαρκάρεται από τον Ρογκαβόπουλο για ένα ghost screen. Είναι μια πολύ συνηθισμένη δράση σε τέτοιες περιπτώσεις, που σκοπό έχει να βάλει αμφιβολία στους αμυντικούς, που πρέπει μέσα σε λίγα κλάσματα να αποφασίσουν αν θα γίνει αλλαγή ή θα παραμείνουν με τον παίκτη τους.

Ο Γκραντ κάνει νόημα στον Ρογκαβόπουλο να αλλάξει και έτσι μένει στον Μωραίτη για να πάει ο Αμερικανός στον Έλντερ-Ντέιβις. Επειδή δεν κέρδισε κάποιο πλεονέκτημα ο Ηρακλής, αποφασίζουν να το ξανακάνουν, αυτή την φορά όμως, ο Έλντερ-Ντέιβις δεν πάει καν για ghost screen απλά περνάει από μπροστά και κόβει στο καλάθι. Ξαφνικά βραχυκύκλωμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτήν την φορά δεν υπάρχει συνεννόηση, αφού ο Γκραντ αποφασίζει να μείνει και αυτός στον Μωραίτη, ίσως περιμένοντας από τον Ρογκαβόπουλο να αλλάξει πάλι. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση να θεώρησε ο Αμερικανός ότι δεν υπάρχει χρόνος για πάσα και να έμεινε για νταμπλ τιμ, που βέβαια και πάλι είναι λάθος χειρισμός.

Έτσι, ο Έλντερ-Ντέιβις βρέθηκε στο ύψος του elbow με μια ρακέτα τελείως άδεια να κοιτάζει τον Μωραίτη, για να του δώσει πάσα.

Εδώ λοιπόν πάμε στις αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντσο που βρισκόταν στο φτερό, πάνω στον Φαντερμπεργκ, πλέον είναι ανάμεσα σε δύο παίκτες, μόνος του. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε δευτερόλεπτα, να επιλέξει αν θα βγει 100% στον Έλντερ-Ντέιβις ή θα συνεχίσει ανάμεσα στους δύο παίκτες. Φυσικά, με το σκορ στην ισοπαλία, είναι προτιμότερο να μαρκάρεις έναν παίκτη που πάει να βάλει ελεύθερο lay-up παρά έναν ψηλό που θα σουτάρει από το τρίποντο. Ο Ισπανός έκανε μισό βηματάκι πίσω, καθώς δεν είχε καθαρή απόφαση στο μυαλό του και έτσι πέρασε η πάσα του Μωραίτη για τον Αμερικανό.

Την ίδια στιγμή ο Κέντρικ Ναν, βρίσκεται πολύ μακριά έχοντας τον νου του στον Ντάρκο Κέλι που βρισκόταν στην άλλη μεριά του τριπόντου. Έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει να πηγαίνει κάτω από το καλάθι, ώστε όταν έπαιρνε την μπάλα ο Έλντερ-Ντέιβις και γύριζε να τον έβρισκε μπροστά του. Ο Ναν καθυστέρησε ένα δευτερόλεπτο με αποτέλεσμα ο Αμερικανός του Ηρακλή, να γυρίσει να κάνει πολύ έξυπνα την προσποίηση και να σκοράρει.

Σε μία φάση λοιπόν, είδαμε από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, λάθος επικοινωνία αρχικά, λάθος περιστροφή στην συνέχεια, μαζί με λάθος κρίσεις από τους παίκτες που κλήθηκαν να πάρουν μια απόφαση. Με λίγα λόγια, η φάση αυτή είναι μια σύνοψη της φετινής σεζόν των πρασίνων. Η κακή επικοινωνία και οι λάθος ή οι αργές περιστροφές, είναι το μόνιμο πρόβλημα κατά την διάρκεια της σεζόν, που πλέον έχουμε φτάσει Μάρτιο και αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Οι ομάδες σε καταστάσεις ghost screen έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο τρόπο αντίδρασης. Ο Παναθηναϊκός, αν θυμηθούμε και το παιχνίδι στην Μακάμπι, έκανε και εκεί τα ίδια λάθη, δίνοντας τρίποντα στον Σόρκιν, που έκανε το ίδιο πράγμα με τον Μπλατ.

Αυτές είναι βασικές αρχές που πρέπει να έχει κάθε ομάδα, να ξέρει τι να κάνει σε κάθε περίσταση που αντιμετωπίζει, αφού πρώτα το έχει δουλέψει στην προπόνηση. Είναι οι λεγόμενες λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά, όμως οι πράσινοι μοιάζουν να πληγώνονται από τα ίδια πράγματα συνέχεια και συνέχεια. Σίγουρα η συγκέντρωση παίζει μεγάλο ρόλο, για παράδειγμα εδώ όλα ξεκινάνε από την απόφαση του Γκραντ, να αφήσει τον παίκτη του και να μείνει για διπλή κάλυψη στον Μωραίτη. Αλλά ας πούμε ότι έγινε ένα λάθος που μπορεί να γίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι στην κρισιμότερη φάση που θα κρίνει τον αγώνα, μπορεί να βρεθεί ένας αντίπαλος εντελώς ελεύθερος κάτω από το καλάθι. Εκεί έπρεπε να δουλέψουν οι περιστροφές που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα στην άμυνα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.