Ραζνάτοβιτς: «Νιώθω ότι κάτι μεγάλο γίνεται στον ΠΑΟΚ, top προπονητής ο Τρινκιέρι»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς στο περιθώριο της παρουσίας του Αντρέα Τρινκιέρι, ως του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι οι άνθρωποι του Δικεφάλου του έχουν αφήσει την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο φτιάχνουν για το ευρωπαϊκό μπάσκετ - Τα σχόλιά του για τον Ιταλό τεχνικό.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο ΠΑΟΚ παίζει αυτή τη χρονιά στο FIBA Europe Cup, αλλά του χρόνου θα παίζει σε κάτι μεγαλύτερο. Έχω εξαιρετική άποψη για τον Τρινκιέρι, είναι μέσα στους 10 καλύτερους προπονητές.

Γενικά, σε αυτές τις καταστάσεις δεν πηγαίνω σε συνεντεύξεις παρουσίασης προπονητών, αλλά ήθελα να έρθω εδώ γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μεγάλο γίνεται εδώ, όχι μόνο για το ελληνικό μπάσκετ αλλά και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Είμαι πολύ περήφανος και ενθουσιασμένος, θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα, τώρα είμαι σίγουρος ότι το ελληνικό μπάσκετ θα είναι πιο ανταγωνιστικό.

Όταν ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός θα ακολουθήσει και ο Άρης και οι άλλες ομάδες και θα κάνουν πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με όσα γίνονται εδώ».

Για τις μεταγραφές Χουγκάζ-Άλεν: «Με προσέγγισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ήθελαν πολύ να πάρουν τον Άλεν και τον Χουγκάζ, αυτή η συνεργασία ήταν πολύ καλή και επαγγελματική.

Βοήθησαν πολύ, γιατί είδα πόσο ήθελαν να γίνουν αυτές οι κινήσεις, πόσο πολύ θέλουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ενισχυθούν και να είναι ανταγωνιστικοί».