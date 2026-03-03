Lakers' Corner: Back-to-back «περίπατοι» και το… βλέμμα στην τρίτη θέση

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με άνεση και κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς (128-104) και πλέον απέχουν δύο νίκες από την τρίτη θέση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις. Μετά τον… περίπατο απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (129-101), ήρθε ακόμα ένας ενάντια στους Σακραμέντο Κινγκς με 128-104. Έτσι, οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ρεκόρ 36-24 και είναι έκτοι στην δυτική περιφέρεια, αλλά απέχουν μόλις δύο νίκες από την τρίτη θέση (38-22).

Κλέμπερ και Σμαρτ τα «κλειδιά» της νίκης

Η «Big Three» των Λέικερς ήταν ξανά εξαιρετική, ωστόσο οι εμφανίσεις των Μάρκους Σμαρτ και Μαξ Κλέμπερ ήταν αυτές που ξεχώρισαν.

Ο Σμαρτ αμυντικά ήταν ξανά η «ψυχή» της ομάδας, όπως συνηθίζει. Έκανε 5 κλεψίματα, έβαλε πίεση στους αντιπάλους και έδωσε την… κλασική του ενέργεια στους συμπαίκτες του. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ματς κατάφερε να ξεχωρίσει και στην επίθεση.

Σε 25 λεπτά πέτυχε 9 πόντους, ευστοχώντας σε 3/5 τρίποντα. Και μετά από ένα που αστόχησε, φάνηκε το πόσο σημαντικός είναι ο Κλέμπερ για τους Λέικερς.

Όταν εκτέλεσε ο Σμαρτ, ο Μαλίκ Μονκ φώναξε πως δεν πρόκειται να μπει και στην επόμενη επίθεση, ο Κλέμπερ τον… κατεδάφισε, στέλοντάς του ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο Κλέμπερ έδειξε ξανά πως αποτελεί την «κόλλα» της ομάδας. Γνωρίζει τον ρόλο του και ότι πρέπει να αποτελεί όχι μόνο παράδειγμα για τους συμπαίκτες του αλλά και «ασπίδα» τους.

Την ίδια ώρα, είχε θετική επιρροή και αγωνιστικά. Έδωσε ένταση στην ομάδα, μάζεψε ριμπάουντ, προστάτεψε το «ζωγραφιστό» και είχε δύο τρομερά καρφώματα.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 24 πόντοι (8/15 σουτ, 3/4 τρίποντα, 5/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 27 λεπτά.

LeBron James vs the Kings:

-24PTS

-5AST

-2STL pic.twitter.com/DX1eivCFl0 — Laker Performances (@LALPerformance) March 2, 2026

ΝτεΆντρε Έιτον: 12 πόντοι (6/6 σουτ, 0/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 18 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 9 πόντοι (3/5 σουτ, 3/5 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος και 5 κλεψίματα σε 25 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 28 πόντοι (10/16 σουτ, 4/8 τρίποντα, 4/7 βολές), 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Luka Doncic Vs the Kings:

-28PTS

-5REB

-9AST pic.twitter.com/Q97R9FnSlw — Laker Performances (@LALPerformance) March 2, 2026

Όστιν Ριβς: 12 πόντοι (3/9 σουτ, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ασίστ, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 27 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 6 πόντοι (3/3 σουτ), 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 14 λεπτά.

Ρούι Χατσιμούρα: 8 πόντοι (2/8 σουτ, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 22 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 4 πόντοι (2/10 σουτ, 0/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 2 πόντοι (1/1 σουτ), 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 4 λεπτά.

Αντού Τιέρο: 3 πόντοι (1/1 σουτ, 1/1 βολή), 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 4 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 4 πόντοι (2/2 σουτ), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 13 λεπτά.

Λουκ Κενάρντ: 11 πόντοι (4/10 σουτ, 3/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 26 λεπτά.

Luke Kennard Vs Kings:

-11PTS

-1REB

-5AST

-1STL&1BLK pic.twitter.com/QTtM2iQMlY — Laker Performances (@LALPerformance) March 2, 2026

Κόμπε Μπάφκιν: 2 πόντοι (1/5 σουτ, 0/2 τρίποντα) και 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: 3 πόντοι (1/3 σουτ, 1/2 τρίποντα) και 2 ασίστ σε 6 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: DNP

Σύνολο: 128 πόντοι (47/94 σουτ - 50%, 18/39 τρίποντα - 46%, 16/22 βολές - 73%), 37 ριμπάουντ, 34 ασίστ, 9 λάθη, 14 κλεψίματα και 9 μπλοκ.

Τώρα, οι Λέικερς θα φιλοξενήσουν τους Νιού Ορλίνς Πέλικανς (4/3, 05:30) και στη συνέχεια θα αναμετρηθούν εκτός έδρας με τους Ντένβερ Νάγκετς (6/3, 05:00).