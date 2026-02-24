To κάλεσμα του Ηρακλή στον κόσμο για την ευρωπαϊκή συνέχεια: «Γεμίζουμε το Ιβανώφειο»

Με μήνυμά της η ΚΑΕ Ηρακλής καλεί τον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό ταξίδι στην ENBL, με αρχικό στόχο να αποτελεί η είσοδος στο Final Four της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η κυανόλευκη ΚΑΕ:

«Η ημέρα του κρισιμότερου μέχρι τώρα ευρωπαϊκού αγώνα του Ηρακλή πλησιάζει!

Στις 11 Μαρτίου, η ομάδα μας θα υποδεχθεί την TalTech/ALEXELA, σε νοκ άουτ παιχνίδι για τα playoffs της European North Basketball League. Ένας αγώνας που κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Προμηθευτείτε τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την εσθονική ομάδα, που έχει τον χαρακτήρα τελικού.

Γεμίζουμε το Ιβανώφειο και βοηθάμε τον Ηρακλή για να κάνει ένα ακόμη βήμα για να βρεθεί στο Final Four της ENBL».