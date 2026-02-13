Video + photos: Ο Μπόλντγουιν κλώτσησε τον Γκραντ στον αέρα αλλά… δύο μέτρα και σταθμά οι διαιτητές

Παρόμοιες φάσεις σε λίγα δευτερόλεπτα, διαφορετικές αποφάσεις από τους διαιτητές, που έκριναν το ματς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε.

Στα 40'' πριν το φινάλε και με το σκορ στο 78-80 ο Γκραντ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπόλντγουιν, με τους διαιτητές να δείχνουν ότι άπλωσε το πόδι του στην προσπάθεια για σουτ.

Και στην τελευταία φάση της αναμέτρησης με τους ίδιους πρωταγωνιστές αλλά σε αντίθετους ρόλους, ο Μπόλντγουιν πετυχαίνει το buzzer beater νίκης, όμως απλώνει ξεκάθαρα τα πόδια του πάνω στον Γκραντ. Εκεί όμως οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια, χωρίς να βλέπουν κάποια παράβαση από τον παίκτη της Φενέρ.

