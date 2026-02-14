Αποκάλυψη: Στόχος του Ολυμπιακού ο Μπλοσομγκέιμ!

Ο Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ είναι στην αγορά και ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA βλέπει στο πρόσωπό του τον ιδανικό back up του Σάσα Βεζένκοφ για το 4 ώστε να δώσει αθλητικότητα και έμφαση στο αμυντικό κομμάτι όπου ειδικεύεται.

Μπορεί να βρισκόμαστε στα 2/3 της φετινής σεζόν, ωστόσο οι μεταγραφικές εξελίξεις στην Euroleague δεν σταματούν, με τις περισσότερες ομάδες να διαμορφώνουν το έμψυχο δυναμικό τους για την επόμενη σεζόν.

Όπως ειπώθηκε στην Magic Euroleague ο Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν, με το όνομα του να έχει «κυκλωθεί» όχι μόνο από τους Πειραιώτες, αλλά και από άλλες ομάδας της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βλέπουν στο πρόσωπο του Αμερικανού ψηλού τον ιδανικό back up του Σάσα Βεζένκοφ για την θέση «4», με τον παίκτη της Μονακό να διακρίνεται για την αθλητικότητα του.

Οι Πειραιώτες, όπως συνηθίζουν, θέλουν να δώσουν έμφαση στο αμυντικό τους κομμάτι, σε κάτι το οποίο ειδικεύεται ο Μπλοσομγκέιμ, με τα προσόντα του 32χρονου πάουερ-φόργουορντ να δίνουν στοιχεία που λείπει από το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων».