Η υπέρβαση σταμάτησε στους «8» και στο πρώτο φαβορί του Eurocup για τον Παναθηναϊκό. Άντεξε ως το ημίχρονο, στο -2, όμως το γεμάτο ρόστερ της Μερσίν έκανε τη διαφορά, νίκησε 71-57 και πέρασε δίκαια στα ημιτελικά.

Η Μερσίν υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό στο «Servet Tazegul Spor Salonu» για τον δεύτερο προημιτελικό του Eurocup Γυναικών (87-91 το πρώτο ματς). Το σύνολο της Σελέν Ερντέμ το πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχες κατάφεραν να πάρουν διψήφια διαφορά, εκμεταλλεύτηκαν το γεμάτο ρόστερ που έχουν και έτσι δε δυσκολεύτηκαν να παραμείνουν μπροστά στο σκορ και να επικρατήσουν τελικά με 71-57. Έτσι, το ευρωπαϊκό «ταξίδι» και η υπέρβαση του «τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε στους «8» της διοργάνωσης.

Για τις νικήτριες, η Μπερκ μέτρησε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με την Γκιζελσόντερ να προσθέτει 12 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ. Από την άλλη, η Φιτζέραλντ τελείωσε τον αγώνα με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ η Πρινς πέτυχε 12 πόντους, πήρε 17 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ και έκανε 3 μπλοκ.

Δυνατό πρώτο ημίχρονο και κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και με τις Σπανού, Πρινς και Φιτζέραλντ προηγήθηκε με 0-6. Μπερκ και Γκιζελσόντερ βρήκαν σκορ για την Μερσίν (5-6) και τελικά με την τελευταία οι γηπεδούχες ισοφάρισαν σε 11-11. Η τουρκική ομάδα στα τελευταία λεπτά βρήκε περισσότερες λύσεις και έτσι ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-16.

Με τις Φιτζέραλντ, Σταμολάμπρου και Κριμίλη το «τριφύλλι» μείωσε στον πόντο (22-21) και με την πρώτη πήρε ξανά το προβάδισμα (22-23). Μετά την ισοφάριση της Άλεν, Κριμίλη και Φιτζέραλντ έφεραν τις «πράσινες» στο +5 (23-28), αλλά Γκιζελσόντερ και Γιουσκάιτε ισοφάρισαν για ακόμη μία φορά (28-28). Με τις Μπερκ και Άλεν η Μερσίν πήρε το προβάδισμα (34-30) και κατάφερε να το διατηρήσει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 38-36.

«Ξέφυγε» στην τρίτη περίοδο η Μερσίν και πήρε την πρόκριση

Η Φιτζέρλαντ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (38-38), αλλά με τις Μπερκ και Ιαγκούποβα η Μερσίν βρήκε 11 πόντους και προηγήθηκε με 49-42. Μπερκ με τρίποντο και η Σβεντοράιτε από κοντά έστειλαν την διαφορά στους 10 (56-46), με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να βρει λύσεις στην επίθεση. Τελικά, το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την τουρκική ομάδα να προηγείται με 58-46, μετά το καλάθι τις Σβεντοράιτε.

Η Φιτζέραλντ με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 58-49, όμως οι γηπεδούχες βρήκαν απάντηση. Η Σβεντοράιτε και η Άλεν με ένα σερί 5-0 έστειλαν τη διαφορά στους 14 (63-49). Στην συνέχεια υπήρξαν αρκετά λάθη και χαμένες επιθέσεις από τις δύο ομάδες, με την Πρινς να… ξεκολλάει το σκορ (63-51). Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, οι «πράσινες» δεν μπόρεσαν να μπουν ξανά στην διεκδίκηση της νίκης και τελικά γνώρισαν την ήττα με 71-57.

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 38-36, 58-46, 71-57

Τα στατιστικά του αγώνα.