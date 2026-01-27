Με τους δύο «αιωνίους»: Η πρόβλεψη του ΜακΚόλουμ για το Final-Four

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four της Euroleague, διαλέγοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR, τον Ολυμπιακό, την Φενερμπαχτσέ και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης της Φενερμπαχτσέ ήταν καλεσμένος στο «Urbonus» podcast του «BasketNews» και επέλεξε τις τέσσερις ομάδες που πιστεύουν πως θα διεκδικήσουν το τρόπαιο. Επέλεξε το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, τον Παναθηναϊκό AKTOR, τον Ολυμπιακό και την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το γιατί προτίμησε το «τριφύλλι» και όχι ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μονακό τόνισε πως καμία δεν θα καταφέρει στα play-offs να κερδίσει στο «Telekom Center Athens». Έτσι, υπογράμμισε πως οι «πράσινοι» χρειάζεται να πάρουν απλά ένα «διπλό», καθώς στο «σπίτι» τους θα είναι ανίκητοι.