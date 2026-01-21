Κίνηση από την Ευρωλίγκα: μιλάει με Μπακό ο ΠΑΟΚ!

Οπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» του SDNA από τον Βασίλη Παπαθεοδώρου, o «Δικέφαλος του Βορρά», που συνεχίζει να ψάχνει για σέντερ, είναι σε επαφές με τον Βέλγο σέντερ της Παρί!

Ο ΠΑΟΚ έψαχνε εδώ και καιρό να βρει την καλύτερη δυνατή λύση στην θέση του σέντερ. Χτύπησε μπόλικες πόρτες, αλλά οι ομάδες στις οποίες απευθύνθηκε, δεν παραχωρούσαν τους παίκτες τους παρά τα μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα του «Δικεφάλου του Βορρά».

Κάποια στιγμή, όμως, θα βρεθεί η λύση. Και όπως αναφέρθηκε στη «Magic Euroleague» του SDNA από τον Βασίλη Παπαθεοδώρου, στο προσκήνιο είναι ο Βέλγος Ισμαελ Μπακό. Ενας σέντερ, που ανήκει στην Παρί και ο οποίος έχει τέσσερα χρόνια θητεία στη κορυφαία διοργάνωση: ένα φέτος με την Παρί, δύο με την Βιλερμπάν και ένα με την Βίρτους.

Είναι 30 ετών, έχει ύψος 2.08 και έχει παίξει επίσης σε Ούνιξ Καζάν και Μανρέσα. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε στη χώρα του, στο Βέλγιο, με Λέουβεν και Αντβέρπ.

Θα είναι μεταγραφή από το πάνω ράφι για τον ΠΑΟΚ αν κλείσει το θέμα καθώς πρόκειται για έναν παίκτη, που είχε και χρονιές στην Ευρωλίγκα με πάνω από 7 πόντους, την στιγμή, που είναι και πολύ καλός αμυντικά.

Είναι rim protector με την έφεση του στο κόψιμο να είναι πολύ μεγάλη. Φέτος με την Παρί στην Ευρωλίγκα έπαιξε σε 9 παιχνίδια (σε ένα βασικός), έχοντας 2.5 πόντους και 2 ριμπάουντ ως μέσο όρο σε 9 λεπτά συμμετοχής.

Ένα από τα πολύ καλά του στοιχεία είναι ότι στις βολές στην Ευρωλίγκα και σε 94 παιχνίδια είχε 82.5%, ποσοστό, που ούτε περιφερειακός καλά καλά δεν έχει.