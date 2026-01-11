Πιστιόλης: «Όλα εξαρτώνται από τον Ζοτς, αν θέλει να επιστρέψει - Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε στην Euroleague»

Ο Ανδρέας Πιστιόλης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιστροφή της ΤΣΣΚΑ στην Euroleague και μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Mozzart Sport»:

Για το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Όλα εξαρτώνται από αυτόν. Αν θέλει, θα επιστρέψει στη δουλειά. Καταλαβαίνω ότι τώρα χρειάζεται χρόνο για να ξεκουραστεί και να καθαρίσει το μυαλό του. Πιστεύω ότι, αργά ή γρήγορα, η δίψα του για δουλειά θα επιστρέψει και θα τον ξαναδούμε. Φυσικά, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που λέω μπορεί να είναι περισσότερο η επιθυμία μου τώρα, παρά αυτό που βλέπω. Θα ήθελα να επιστρέψει και γι' αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει».



Για την αποχώρησή του από τον πάγκο της Παρτίζαν: «Δεν είναι περίεργο. Ξέρεις ότι θα συμβεί αργά ή γρήγορα, κανείς δεν μένει σε μια ομάδα για πάντα, ούτε καν ο Ζέλικο ως προπονητής που, όπου κι αν εργάζεται, μένει περισσότερο από τους άλλους. Κανείς δεν υπογράφει τον Ζέλικο για μια σεζόν. Και πάλι, η αποχώρησή του έπρεπε να συμβεί μία φορά, αν και συνήθως ίσως όχι ακριβώς μετά τη σεζόν του πρωταθλήματος και αυτή τη στιγμή. Τέτοιοι χωρισμοί έρχονται όταν κάποια πράγματα απλά δεν λειτουργούν πια. Αυτή είναι η κακή πλευρά του επαγγέλματός μας. Ξέρεις ότι το τέλος σε περιμένει κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις πότε. Αλλά, η Παρτίζαν είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ζέλικο είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και προπονητής, και οι δύο θα βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν ο ένας χωρίς τον άλλον».

Για την επιστροφή της ΤΣΚΚΑ στη Euroleague: «Δεν θα πω ότι είναι περίεργο, καταλαβαίνουμε την κατάσταση και γιατί είναι έτσι, πώς είναι… Δεν θα πω καν ότι είμαι λυπημένος, αλλά είναι μάταιο… Βλέπεις άλλους να παίζουν και ξέρεις ότι αξίζεις να είσαι σε αυτή την παρέα. Δεν μπορούμε (σ.σ να συμμετέχουμε), αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι το τέλος. Ξέρουμε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πότε η ΤΣΣΚΑ θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Μέχρι τότε, αυτά τα πράγματα είναι εκτός των δυνατοτήτων μας και μπορούμε μόνο να ελπίζουμε για το καλύτερο».

Για το αν γίνει αυτό το 2026: «Ελπίζω, αλλά και πάλι, αυτά είναι πράγματα πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Είναι θέμα πολιτικής. Η πιθανή επιστροφή μας στην Ευρωλίγκα θα ήταν αποτέλεσμα κάποιων γεγονότων. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο».

Για το NBA Europe: «Πρέπει να παραδεχτώ ότι ανησυχώ λίγο. Είναι δύσκολο να πω πώς θα πάνε όλα καλά, προσωπικά βλέπω διάφορα σενάρια, πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Θα δούμε αν το NBA θα καταλάβει πλήρως την ευρωπαϊκή αγορά και προς τα πού θα πάει, δηλαδή αν θα προσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή νοοτροπία, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από την αμερικανική, ή αν θα προσπαθήσει να επιβάλει το στυλ του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Μια άλλη επιλογή είναι το NBA να μην καταλάβει πλήρως το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τότε θα έχουμε έναν ακόμη μεγαλύτερο κατακερματισμό στο μπάσκετ, για τον οποίο μιλήσαμε και την προηγούμενη φορά. Έχουμε ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω της σύγκρουσης της Euroleague και της FIBA, τώρα φανταστείτε να προσθέσετε ένα τρίτο μέρος σε αυτό, δεν θα είναι καλό για το μπάσκετ. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία κίνηση η οποία θα διορθώσει όλα τα προβλήματα στην Ευρώπη ή που θα καταστρέψει τα πάντα».