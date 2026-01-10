Μποζίκας: «Σίγουρα θα είναι εκτός για κάποιες εβδομάδες ο Μόρις»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, ο Γιώργος Μποζίκας ανέφερε πως ο Μόντε Μόρις θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα κλειστό παιχνίδι. Η Μπάγερν είναι μία ομάδα που έχει αθλητικότητα και με τον διαφορετικό τρόπο που παίζει με τον καινούργιο προπονητή είναι δύσκολο να πάρεις μεγάλες διαφορές απέναντί της. Οπότε, είναι συνέχεια κοντά στο σκορ. Έχουν καλούς σουτέρ, με 1-2 σουτ πλησιάζουν περισσότερο και βάζουν πίεση. Σήμερα φάνηκε ότι είχαμε διψήφια διαφορά πόντων, αλλά 40 λεπτά ένιωθες πως έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος γιατί το παραμικρό λάθος το πλήρωνες και τους έδινες την ευκαιρία να πιστέψουν πως μπορούν να κερδίσουν.

Κάναμε μία σοβαρή εμφάνιση. Πήρε χρόνο να διαβάσουμε την άμυνά τους, αλλά μετά, μόλις το κάναμε, πήραμε σωστές αποφάσεις, δημιουργήσαμε ελεύθερα σουτ, στα περισσότερα ευστοχήσαμε, βρήκαμε ρυθμό και τρέξαμε στο γήπεδο. Εκτελέσαμε σωστά, με ταχύτητα, κάναμε καλά σκριν. Είχαμε γρήγορες αποφάσεις, όλοι οι παίκτες ήταν επιθετικοί και έβρισκαν τον ελεύθερο συμπαίκτη τους. Στην άμυνα βάλαμε μεγάλη πίεση, ειδικά στον Ομπστ που ήταν σε φοβερή κατάσταση και είχε αυτοπεποίθηση. Πήγαμε δυνατά στα ριμπάουντ και ελέγξαμε τον ρυθμό του ματς που ήταν σημαντικό».

Για τον Μόρις: «Ένα βαρύ διάστρεμμα έχει. Θα κάνει εξετάσεις να δούμε το μέγεθος της ζημιάς και το διάστημα της αποθεραπείας. Σίγουρα θα είναι κάποιες εβδομάδες».

Για τον Ουόρντ: «Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα. Παίζει με ενέργεια, μας βοηθάει με τα προσόντα του. Μας δίνει ταχύτητα στην θέση "3" που παίζει και μπορεί και να σουτάρει και να επιτεθεί στο καλάθι. Μας αλλάζει τις πεντάδες. Μας βοήθησε σε ένα σημείο που φάνηκε πως ήμασταν πίσω στο σκορ. Έκλεψε μπάλες, πήγαμε στον αιφνιδιασμό, έβαλε ελεύθερα σουτ. Για πρώτο παιχνίδι, στην ουσία δεν έχει κάνει ούτε προπόνηση με την ομάδα, ανταποκρίθηκε πολύ καλά».