Τα ντέρμπι έχουν μετατραπεί σε πρόβλημα για τις ελληνικές ομάδες

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ετοιμάζονται για τη «μητέρα των μαχών» στην Euroleague, αλλά πρωταρχικός τους στόχος είναι να μην ξεχάσουν πως ακολουθεί ένας γύρος 19 αγώνων ακόμα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έχει εξελιχθεί σε «μάχη αιωνίων» για όλη την Ευρώπη πλέον. Η δυναμική των δύο ομάδων, τα μπάτζετ τους, η κόντρα τους, μετατρέπουν την αναμέτρηση σε κάτι πρωτόγνωρο πανευρωπαϊκά. Οπότε η «μάχη» των αιωνίων, παίρνει αυτόματα ακόμη μεγαλύτερη σημασία απ’ αυτή που ήδη είχε.

Κατά συνέπεια τα ματς αυτά στην regular season της Euroleague, γιγαντώνονται αναφορικά με τη σπουδαιότητά τους. Καθώς στην ουσία του πράγματος, είναι μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες, με βλέψεις να είναι στο Final Four. Αν εξαιρέσεις το γόητρο, δεν δίνουν τίποτα παραπάνω από τα ματς κόντρα στη Ρεάλ, την Μονακό, την Φενέρμπαχτσε για παράδειγμα.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται, είναι ωραία αν μένει μακριά από ακρότητες. Αυτή η ένταση, η αγωνία, η θέληση, η διάθεση, το πάθος, δεν συναντάται εύκολα σε κανένα ντέρμπι. Πολλοί κάνουν συγκρίσεις με το Παρτιζαν - Ερυθρός Αστέρας, όμως δεν είναι τα ίδια μεγέθη με τις ελληνικές ομάδες. Οπότε η δική τους κόντρα στην ουσία επηρεάζει την Σερβία και όχι όλη την Euroleague.

Εδώ ακριβώς υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος. Η τόσο μεγάλη αύξηση της ήδη δεδομένης σημασίας του ντέρμπι αιωνίων, έχοντας πλέον ευρωπαϊκή απήχηση και όχι μόνο ελληνική, πολλές φορές εκτροχιάζει τις ομάδες. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα μάλιστα.

Ο νικητής «αδειάζει» από ενέργεια και διάθεση για κάποιο διάστημα. Όμως οι υποχρεώσεις «τρέχουν» και μετά το τωρινό Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για παράδειγμα, υπάρχει ένας γύρος regular season ακόμα. 19 αγώνες στους οποίους τα πάντα μπορούν να συμβούν. Άρα στην ουσία του πράγματος, δεν κρίνεται το παραμικρό πέρα από μία νίκη.

Ο ηττημένος τώρα, κινδυνεύει να βυθιστεί μέσα σε μια εσωστρέφεια που μοιάζει με απώλεια τίτλου. Επηρεάζοντας την ομάδα έντονα, καθώς το αίσθημα της απώλειας γιγαντώνεται απ’ αυτό που πραγματικά είναι: Ένα ντέρμπι που όμως σημαίνει μία νίκη ή μία ήττα και τίποτα περισσότερο στον μαραθώνιο της Euroleague.

Τα αποτελέσματα αυτής της νοοτροπίας, τα είδαμε την περασμένη σεζόν. Όταν όλη τη χρονιά περιμέναμε και συζητούσαμε για το ποια από τις δύο ελληνικές ομάδες θα κατακτήσει την Euroleague και τι θα γίνει στον μεταξύ τους τελικό. Ξεχνώντας πως υπάρχουν κι άλλες εξαιρετικές ομάδες, ίσως καλύτερες απ’ τις δικές μας. Την κρίσιμη στιγμή αυτό αποδείχθηκε και περιορίστηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στον μικρό τελικό της αγγαρείας.

Το ντέρμπι είναι λογικό να «κλέβει» την παράσταση. Είναι μεγάλη υπόθεση για την Ελλάδα να διαθέτει το πιο «καυτό» ματς πανευρωπαϊκά. Ξεπερνώντας το Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και όποιο άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας.

Πάντα μα πάντα όμως, πρέπει να έχουμε την προσμονή για αυτά τα ματς, στη σωστή τους βάση: Κρίνεται μία νίκη και τίποτα παραπάνω. Ούτε ο νικητής κατακτά κάτι, ούτε ο ηττημένος χάνει τα πάντα.