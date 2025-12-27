Δεν... συγκινούν τους Χιτ οι προτάσεις των Λέικερς για τον Ουίγκινς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να αποκτήσουν τον Άντριου Ουίγκινς, ωστόσο καμία πρότασή τους δεν έχει... συγκινήσει τους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμένεται να είναι ενεργοί στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς θέλουν να βελτιώσουν το ρόστερ τους στο «κυνήγι» του πρωταθλήματος. Οι «Λιμνάνθρωποι» επιθυμούν να αποκτήσουν έναν αθλητικό 3nD παίκτη και ψηλά στη λίστα τους είναι ο Άντριου Ουίγκινς.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκελ του «Clutch Points», καμία από τις προτάσεις των Λέικερς δεν έχουν... συγκινήσει τους Μαϊάμι Χιτ. Ο οργανισμός δεν ψάχνεται για να παραχωρήσει τον 30χρονο και μοιάζει δύσκολο να ντυθεί στα χρυσά και μωβ μέχρι το trade deadline του Φεβρουαρίου.

Ο Ουίγκινς σε 26 ματς και 32,6 λεπτά στο παρκέ μετράει φέτος 15,8 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1,1 μπλοκ. Ο Καναδός φέτος θα λάβει 28.223,215 δολάρια και έχει player-option για τη σεζόν 2026-27 έναντι 30.169,644 δολαρίων.