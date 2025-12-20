ΠΑΟΚ: Ώρα ντεμπούτου για Μπέβερλι - Εκτός εξάδας των ξένων ο Ντίμσα ενόψει Πανιωνίου

Χωρίς τον Τόμας Ντίμσα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο (16:00), με τον Πάτρικ Μπέβερλι να κάνει το ντεμπούτο του.

Ο Δικέφαλος υποδέχεται τον Πανιώνιο για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο κατάμεστο «Παλατάκι», θέλοντας να συνεχίσει το τρομερό του σερί εντός συνόρων.

Εκτός της εξάδας των ξένων -εκτός του Μπράουν-, τέθηκε σήμερα (20/12) ο Τόμας Ντίμσα, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα».

Το επόμενο-τελευταίο παιχνίδι για την ομάδα του Ζντοβτς είναι κόντρα στην Καρδίτσα στην πόλη της Θεσσαλίας στις 28 Δεκεμβρίου (13:00), ενώ ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στη Μύκονο εκτός έδρας.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ:

Μπριν Ταϊρί, Τίμι Άλεν, Κλίβελαντ Μέλβιν, Πάτρικ Μπέβερλι, Μάρβιν Τζόουνς και Μπεν Μουρ.