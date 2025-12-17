Λάσο: «Ομάδα - έκπληξη στην Euroleague η Ζαλγκίρις, να έχουμε εξαιρετική απόδοση»

Ο Πάμπλο Λάσο θα κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο της Εφές και στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 16η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε σε όσα θέλει να δει από την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι μια από τις ομάδες-έκπληξη της Euroleague, έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με πολύ καλό τρόπο. Ο συνδυασμός των Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Σιλβέν Φρανσίσκο παρέχει στην ομάδα σημαντικά πλεονεκτήματα, ενώ ο πυρήνας των Λιθουανών παικτών συμβάλλει σημαντικά στη συνολική της απόδοση.

Αν και το επερχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι θα είναι απαιτητικό, αν πρέπει να ανησυχώ για κάτι αυτή τη στιγμή, αυτό αφορά την απόδοση της ομάδας μου με τον σωστό τρόπο.

Αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουμε καθημερινά, γνωρίζοντας πλήρως ότι η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι σταθερά ένας δύσκολος αντίπαλος, που υποστηρίζεται από παθιασμένους οπαδούς σε ένα σπουδαίο γήπεδο. Επομένως, η νίκη στο Κάουνας θα απαιτήσει μια εξαιρετική συνολική απόδοση».