Η ΑΕΚ έπαθε επιθετικό μπλακ-άουτ στο 4ο δεκάλεπτο (18-8) και γνώρισε ανώδυνη ήττα (80-69) από την Σολνόκι στην Ουγγαρία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ πήγε ως αδιάφορη και με πολλές απουσίες στην Ουγγαρία, έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο ένα μπλακ-άουτ στην 4η περίοδο της στέρησε τη νίκη και το απόλυτο στον όμιλο, με την Ένωση να γνωρίζει την ήττα από την Σολνόκι με 80-69.

Πλέον η ομάδα του Σάκοτα που είχε ήδη προκριθεί απευθείας στην φάση των «16» έπεσε στο 5-1, με την Ουγγρική ομάδα να παίρνει την πρόκριση ως 2η με ρεκόρ 3-3.

Για τους νικητές ο Μπόρις Κριντζιάσκι πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση με 24 πόντους και 15 ασίστ με 9/16 σουτ, με τον Μπράντ Σκινς να μετρά 19 πόντους με 11 ριμπάουντ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Άστον Μπαρνς με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά για την Ένωση ο Άντονι Αρμς ξεχώρισε με 15 πόντους και 7 ασίστ, με την Δημήτρη Κατσίβελη να προσθέτει 13 πόντους. Διψήφιος και ο Μπάρτλεϊ με 11 πόντους, καλή εμφάνιση του Πετσάρσκι (10π. 7ρ.)

Βρήκε ρυθμό, έπαιξε σωστό μπάσκετ και πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ

Nωθρό ήταν το ξεκίνημα της ΑΕΚ στο παιχνίδι, με την Σολνόκι να παίρνει νωρίς αέρα 8π. (12-4 στο 4’), την ώρα που η Ένωση αδυνατούσε να βρει ρυθμό επιθετικά. Η Ουγγρική ομάδα πήρε διψήφιο προβάδισμα (+11, 15-4 στο 5’), με τον Αρμς να δίνει λύσεις (18-12 στο 8’). Ο Γάιος Σκορδίλης έδωσε ενέργεια και σκορ με την είσοδο του, με τους «κιτρινόμαυρους» να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο -2 (20-18).

Παρά τις πολλές απουσίες η ΑΕΚ εμφάνιζε ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τον Αρμς να σκοράρει για τρεις για το προσπέρασμα της Ένωσης (20-21). Γκρέι και Πετσάρσκι έδωσαν σκορ μέσα από το ζωγραφιστό για 28-27 στο 13’, με τον Σέρβο ψηλό να κυριαρχεί στην ρακέτα για το +3 των «κιτρινόμαυρων» (40-43 στο 15’). Η ομάδα του Σάκοτα είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της, με τον Κατσίβελη να διαμορφώνει το 40-46 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Μπλακ-άουτ της ΑΕΚ στην 4η περίοδο και ανώδυνη ήττα στην Ουγγαρία από την Σολνόκι

Με 6-0 σερί μπήκε η Σολνόκι στο δεύτερο μέρος, φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (46-46), με την Ουγγρική ομάδα να έχει ανεβάσει την ένταση της στην άμυνα αποκτώντας προβάδισμα 6π. (54-48 στο 25’). Αρμς και Σκορδίλης κρατούσαν την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι (56-54 στο 28’), με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει από τα 6.75μ. για το 62-61 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Η ΑΕΚ έμεινε χωρίς σκορ για περίπου 3' στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με την Σολνόκι να το εκμεταλλεύεται και να παίρνει αέρα 7π. (68-61). Η Ένωση είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση της, με την Ουγγρική ομάδα να ανεβάζει την διαφορά της σε διψήφια επίπεδα (+13, 74-61 στο 36'), την ώρα που το σερί για τους γηπεδούχους έφτασε στο 14-0. Το ολικό μπλακ-άουτ των παικτών του Σάκοτα είχε δώσει το μομέντουμ της αναμέτρησης στους Ούγγρους, οι οποίοι έστειλαν την διαφορά στο +17 (78-61 στο 37'). Ο Πετσάρσκι σημείωσε το πρώτο «κιτρινόμαυρο» καλάθι στο 4ο δεκάλεπτο, ωστόσο πλέον η αναμέτρηση είχε κριθεί

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης