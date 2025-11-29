Εκτός NBA Cup Καβαλίερς και Πίστονς!

Οι Ατλάντα Χοκς πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (130-123), ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ άλωσαν το Ντιτρόιτ με 109-112, αφήνοντας εκτός συνέχειας του NBA Cup τους Πίστονς.

Οι Χοκς έκοψαν τις ελπίδες των Κλίβελαντ Καβαλίερς για πρόκριση στα νοκ-άουτ του NBA Cup, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν μεγάλη νίκη έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Τζόνσον.

Ο νεαρός φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 29 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς με 42 πόντους.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Ορλάντο Μάτζικ έκαναν... περίπατο στο Group B της ανατολικής περιφέρειας στο NBA Cup, αφού νίκησαν τους φορμαρισμένους Πίστονς με 109-112, κάνοντας το 4-0 για να πάρουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Ο Ντέσμοντ Μπέιν με 37 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Κέιντ Κάνινγχαμ με τον ηγέτη των Πίστονς να έχει 39 πόντους 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Δείτε τα stats της αναμέτρησης