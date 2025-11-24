Οι Ράπτορς συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις

Οι Τορόντο Ράπτορς έδωσαν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις τους, επικρατώντας των Μπρούκλιν Νετς με 119-109.

Οι Καναδοί, αν και βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τους Νεοϋορκέζους, είχαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και περισσότερη ποιότητα στην επίθεση για να φτάσουν στην 12η νίκη τους την φετινή σεζόν.

Πλέον, οι Τορόντο Ράπτορς έχουν ρεκόρ 12-5 και συνεχίζουν να βρίσκονται στα ψηλά πατώματα της ανατολικής περιφέρειας, με τους Νετς αντίθετα να πέφτουν στο 3-13, όντες σε φάση αναδόμησης.

Ο Σκότι Μπαρνς με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για τους Ράπτορς, με τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, να είναι ο κορυφαίος των Νετς έχοντας 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης