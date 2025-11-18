Αποστολή στην Λιθουανία για τον Άρη κόντρα στην Νεπτούνας

Αποστολή στην Λιθουανία για τον Άρη. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Νεπτούνας (19:00) για την 8η αγωνιστική του Eurocup, με τους «κιτρινόμαυρους» να στοχεύουν στο διπλό για να μπουν σε τροχιά 6άδας.

Ο Άρης προέρχεται από σπουδαία εκτός έδρας εμφάνιση κόντρα στον Παναθηναϊκό παρά την ήττα που ήρθε στο φινάλε. Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή πάτησε την Λιθουανία το απόγευμα της Δευτέρας (17/11), με τον Φορμπς να ακολουθεί κανονικά την ομάδα.

Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς βρίσκεται στην 9η θέση με ρεκόρ 3-4, ισοβαθμώντας με την Νεπτούνας, την Μανρέσα, την Σλασκ και την Βενέτσια.