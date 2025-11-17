Οι Σέλτικς γλίτωσαν από τα... δόντια των Κλίπερς

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς πήγαν για επική ανατροπή στην έδρα των Μπόστον Σέλτικς, όμως οι «Κέλτες» γλίτωσαν στο φινάλε παίρνοντας τη νίκη με 118-121.

Oι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, αφού έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 37-30 και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 14 πόντων (63-49).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Κλίπερς ανέβασαν την απόδοσή τους και με επί μέρους 27-36 στην τρίτη περίοδο, μείωσαν την διαφορά στους πέντε πόντους (90-85), συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους στην τέταρτη περίοδο.

Το ματς, στα τελευταία λεπτά εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τους Σέλτικς να αντέχουν στην ασφυκτική πίεση που άσκησαν οι Κλίπερς, παίρνοντας μια άκρως αγχωτική νίκη για να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 7-7.

Ο Τζέιλεν Μπράουν με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιμς Χάρντεν να ξεχωρίζει για τους Κλίπερς έχοντας 37 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης