Έτσι κέρδισε τον Άρη ο Παναθηναϊκός (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Άρη για την 7η αγωνιστική της Basket League.

O Άρης έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό καθ΄όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, με τους «πράσινους» να παίρνουν τελικά τη νίκη με 82-77 για την 7η αγωνιστική της Basket League.

Πρωταγωνιστές για τον Παναθηναϊκό στη νίκη-ανατροπή ήταν οι Κέντρικ Ναν με 19 πόντους (3/5 διπ., 4/11 τριπ.) και Κώστας Σλούκας με άλλους 11 (3/4 διπ., 1/3 τριπ., 5 ασ., 2 κλεψ.).

Για τον Άρη Betsson, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 19 πόντους (6/9 τριπ.), με τον Στίβεν Ένοχ να προσθέτει άλλους 12 πόντους (4/7 διπ.). Στους 9 Αρνόλντας Κουλμπόκα (3/6 τριπ.).