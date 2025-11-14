Φαρίντ στο SDNA: «Δεν με αποκαλούν τυχαία Manimal»!

Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού Aktor, Κένεθ Φαρίντ, μίλησε στο SDNA για τα δύο μεγάλα διπλά απέναντι στην Παρί και τη Ρεάλ, το προσωπικό «κρεσέντο» του και την… τρέλα του «πράσινου» κοινού. Αποστολή στη Μαδρίτη.

Ο “Manimal”, όπως είναι το παρατσούκλι του Φαρίντ από τις χρονιές που έκανε «θραύση» στο ΝΒΑ, ήρθε στην Αθήνα κάτω από ένα… πλαίσιο αμφισβήτησης. Η ηλικία του, το γεγονός πως αγωνιζόταν στην Ταϊβαν, αλλά και το αποτυχημένο προ ετών πέρασμα του από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έφεραν δεύτερες σκέψεις στο μυαλό πολλών.

Όμως, μέσα σε λίγες μέρες ο έμπειρος σέντερ φρόντισε να σβήσει κάθε αμφιβολία. Μια βραδιά στην “Accor Arena” και άλλη μία στη “Movistar Arena” ήταν αρκετές για να… στείλουν μήνυμα προς όλους. Ο άλλοτε «πυλώνας» της TEAM USA ήρθε στο «τριφύλλι» για να μείνει και όχι απλά για να… συμπληρώσει τη front line. Με ενέργεια, με εμπειρία, με σωστές τοποθετήσεις στη ρακέτα, με προσωπικό κίνητρο.

Φυσικά, το double - double στη γαλλική πρωτεύουσα δεν είχε… αναιρέσει κάθε αμφιβολία. Κι αυτό γιατί πολλοί περίμεναν το… δύσκολο τεστ κόντρα στους Μαδριλένους του Έντι Ταβάρες. Κόντρα στον επι σειρά ετών παίκτη - φόβητρο των ευρωπαϊκών παρκέ, ο Φαρίντ ένιωσε σαν να πηγαίνει άλλη μια μέρα στη δουλειά. Μάλιστα, όσο οι Κώστας Σλούκας - Τι Τζέι Σορτς τον έβαζαν στο παιχνίδι, τόσο εκείνος γινόταν πιο επιδραστικός.

Ύστερα από ακόμα μία κυρίαρχη βραδιά στη ρακέτα, ο Φαρίντ… άνοιξε τα χαρτιά του στο SDNA από τα αποδυτήρια της έδρας των Ισπανών.

- Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, άλλη μια σπουδαία εμφάνιση από εσένα. Πώς νιώθεις ύστερα από πέντε μέρες στην ομάδα και δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες;

«Εκστασιασμένος. Είμαι χαρούμενος που πήραμε τις νίκες, μόνο αυτό με ενδιαφέρει, όπως έχω ξαναπεί. Αισθάνομαι επιπλέον χαρά γιατί οι συμπαίκτες μου προσαρμόστηκαν σε εμένα, όπως και εγώ σε εκείνους. Βέβαια, νιώθω και λίγο άσχημα γιατί ο Τι Τζέι μου έδωσε μια φοβερή πάσα και δεν την εκμεταλλεύτηκα. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιες πάσες τα τελευταία χρόνια. Επομένως, πρέπει να συνηθίσω και εγώ τη συνύπαρξη με αυτούς τους υψηλού επιπέδου γκαρντ».

- Έχεις αγωνιστεί σε γεμάτα γήπεδα και στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια. Ωστόσο, έχεις συναντήσει ξανά αυτή την «τρέλα» με 1.500 οπαδούς στο πλευρό της ομάδας σε κάθε πόλη;

«Είναι κάτι που λατρεύω αυτό, ειλικρινά. Δεν ήταν έτσι ούτε όσο έπαιζα στο Ντένβερ ούτε στο Μπρούκλιν ούτε και στο Χιούστον. Αγαπάω τον τρόπο που εμφανίζονται οι οπαδοί μας, είναι… τρελοί. Μας δίνουν ενέργεια, είναι αυθεντικοί και το εκτιμώ αυτό».

- Πώς είναι να παίρνεις την μπάλα, για παράδειγμα έπειτα από ένα pick ‘n roll, από τον Κώστα Σλούκα ή τον Τι Τζέι Σορτς, δύο από τους καλύτερους πλέι μέικερ της λίγκας;

«Είναι διασκεδαστικό. Με βλέπουν και με εμπιστεύονται, τους κάνω τα screen. Πάντα λέω πως αν κάνεις σωστό screen, θα είσαι εκείνος που θα μείνει ελεύθερος και πρέπει να σκοράρεις».

- Δεν είσαι ένας παίκτης που έχει να αποδείξει κάτι σε οποιονδήποτε. Όμως, αγωνίζεσαι σαν να θες να αποδείξεις κάτι σε κάθε κατοχή. Πώς γίνεται αυτό; Πηγάζει από το προσωπικό σου κίνητρο;

«Είναι απλό, αυτός είμαι. Σε κάθε κατοχή, σε κάθε φάση, σε κάθε παιχνίδι, βγαίνω εκεί έξω για να αποδείξω ποιος είμαι. Δεν με αποκαλούν τυχαία Manimal».

- Και τώρα είσαι έτοιμος να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο “Telekom Center” την ερχόμενη εβδομάδα;

«Το περιμένω με ενθουσιασμό, νιώθω εκστασιασμένος γι’ αυτό. Είχαμε αυτό το συναίσθημα παίζοντας εκτός έδρας. Ανυπομονώ να το δω και στο “σπίτι” μας, είμαι σίγουρος πως θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό».