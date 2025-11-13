Elite League: Αλλαγές στο πρόγραμμα 9ης και 10ης αγωνιστικής

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την αλλαγή ώρας και μέρας σε δύο αναμετρήσεις της Εlite League στην 9η και 10η αγωνιστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

* Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ – ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ της 22/11/25 για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της ELITE LEAGUE (Α2’ Εθνική Κατηγορία ανδρών) αντί ώρα 17.00, θα διεξαχθεί ώρα 18.00, στο ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ.

* Λόγω συμμετοχής αθλητή του ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της ELITE LEAGUE (Α2’ Εθνική Κατηγορία ανδρών) αντί της 29/11/25 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 27/11/25 και ώρα 18.00, στο κλειστό γυμναστήριο ΚΑΤΣΙΜΙΔΕΙΟ.