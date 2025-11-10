Πρόβλημα με τον Ουίλμπεκιν στην Φενέρ: Οίδημα στο γόνατο και ξανά εκτός

Εκνέου πρόβλημα στην Φενέρ με τον Σκότι Ουίλμπεκιν. Όπως ανακοίνωσε η τουρκική ομάδα ο πολύπειρος άσος εμφάνισε οίδημα στο γόνατο που χειρουργήθηκε την περασμένη σεζόν και ξεκινά άμεσα θεραπείες.

Ο Ουίλμπεκιν μετά από την πολύμηνη απουσία του λόγω τραυματισμού στο γόνατο επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να έχει ακόμα μια έξτρα λύση στα χέρια, ωστόσο 32χρονος θα μείνει ξανά στα πιτς για άγνωστο χρονικό διάστημα.