Συνέλαβαν πρώην παίκτη της εθνικής Σερβίας στις διαδηλώσεις του Βελιγραδίου (pic)

Ο γνώριμος από την θητεία του στην Εθνική Σερβίας και την Euroleague, Βλάντιμιρ Στίματς συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Βελιγράδι.

Οι διαδηλώσεις στο Βελιγράδι για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ συνεχίζονται, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη με συνεχείς διαδηλώσεις από τους Σέρβους πολίτες.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και ο γνώριμος από την θητεία του στην Εθνική Σερβίας και την Euroleague, Βλάντιμιρ Στίματς. Ο Σέρβος σέντερ συνελήφθη από τις αρχές για την συμμετοχή του στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να του περνά χειροπέδες, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.