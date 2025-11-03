Συνέλαβαν πρώην παίκτη της εθνικής Σερβίας στις διαδηλώσεις του Βελιγραδίου (pic)

Οι διαδηλώσεις στο Βελιγράδι για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ συνεχίζονται, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη με συνεχείς διαδηλώσεις από τους Σέρβους πολίτες.
Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρέθηκε και ο γνώριμος από την θητεία του στην Εθνική Σερβίας και την Euroleague, Βλάντιμιρ Στίματς. Ο Σέρβος σέντερ συνελήφθη από τις αρχές για την συμμετοχή του στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να του περνά χειροπέδες, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες.
Vladimir Stimac, gözaltına alındı. 🚨— TrendBasket (@TrendBasket) November 3, 2025
Bir dönem ülkemizde forma giyen Sırp basketbolcu Vladimir Stimac, katıldığı iktidar karşıtı eylemde gözaltına alındı. 🚔 pic.twitter.com/Tx6HcvdF1i