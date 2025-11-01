«Διπλό» για το Λαύριο - Εύκολα τα Τρίκαλα η Δάφνη

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Μαλαμάς-Γαραντζιώτης (Κυρτάτας – Παπαϊωάννου)
Δεκάλεπτα: 28-16, 44-33, 67-48, 94-68
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 15 (5), Τζιβελέκας 20 (2), Δημητρακόπουλος 5 (1), Τοπάλι 2, Καράμπουλας 14 (2), Ετζιάκα 6, Φιλιππάκος 16, Ντράσκοβιτς 6 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 3 (1), Ρεγκούτας
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 15 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 16 (2), Κοκορέλης 3, Γουάσινγκτον 10, Κολσούζογλου 13, Μπαλός 4, Πηλίτσης 2, Γαρέζος, Τάταρης 2
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84
Διαιτητές: Βαγγάλης-Τηγάνης-Κοϊμτζόγλου (Γρίβα)
Δεκάλεπτα: 22-25, 36-38, 61-63, 81-84
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Νικολαΐδης 10, Καμάρας 25 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (1), Δομπρογιάννης 8, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 10 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 7 (1)
Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 9 (3), Μακαρατζής 3 (1), Άντερσον 10 (2), Παναγιωτόπουλος 2, Στασινός 16 (1), Σιγάλας 4, Προίσκος 8 (1), Τόλιας 17, Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 2, Μουτάφης 8
Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τζιοπάνος-Παπαγερίδης (Αθανασόπουλος)
Δεκάλεπτα: 15-20, 37-32, 58-47, 73-66
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Χατζής 9 (1), Τουλούπης 17 (3), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 8 (1), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 6 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 6
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 25 (4), Πουρλίδας 7 (2), Κατσαμούρης 6, Νώτης 19, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 3 (1), Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 6 (2)