Χωρίς δίψα, πάθος αλλά και με εικόνα παραίτησης ο Παναθηναϊκός έχασε και στο Μονακό όπως στη Μπολόνια, δηλαδή χωρίς να καταστεί ανταγωνιστικός (92-84). Αποστολή στη Γαλλία.

Επιστροφή στις... κακές συνήθειες και τις ήττες για τον Παναθηναϊκό Aktor στο Πριγκιπάτο. Οι «πράσινοι» γνώριζαν πως είχαν ένα δύσκολο έργο απέναντι σε μια ομάδα που συγκαταλέγεται στα φαβορί της Euroleague και ερχόταν από διπλό στο ΣΕΦ, την ώρα που το «τριφύλλι» παρατάχθηκε χωρίς τους Ρισόν Χολμς, Ματίας Λεσόρ, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Ωστόσο, όπως και στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, η «πράσινη» εικόνα -ειδικά στην άμυνα- δημιούργησε μεγαλύτερους «μπελάδες» από την ίδια την ήττα, η οποία ήρθε άνευ ουσιαστικής «μάχης»

Ως εκ τούτου, η Μονακό «έπιασε» το «τριφύλλι» στο 5-3 της βαθμολογίας της Euroleague. Οι Μονεγάσκοι είχαν φτάσει μέχρι το +21, με τους «πράσινους» να μειώνουν -κάπως- τη διαφορά στην τελική ευθεία, έχοντας στο μυαλό τους και στη ρεβάνς στο "Telekom Center Athens" (8π.), καθώς οι δύο ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο στη regular season (πλεονέκτημα έδρας).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν ανώτερη για 40', έβρισκε σκορ με όποιον τρόπο ήθελε και «τιμωρούσε» κάθε «πράσινη» αμυντική αδυναμία. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν βρήκαν μόνο δύο καλά τετράλεπτα στην άμυνά τους και στο υπόλοιπο ματς «πληγώθηκαν» τόσο από το σκορ των Μονεγάσκων στη ρακέτα τους, όσο και από το τρανζίσιον παιχνίδι των γηπεδούχων. Άλλωστε, όταν δέχεσαι 92π. στο "Salle Gaston Medecin" γνωρίζεις πως είναι σχεδόν αδύνατον να κερδίσεις. Μέσα σε όλα, το θέμα της τρίποντης ευστοχίας αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντικό για την «πράσινη» επίθεση, η οποία είχε ξανά κακά ποσοστά (28% στο 37', 33,3% στο φινάλε), ενώ ο συντελεστής ασίστ - λαθών δεν ήταν καλός για ακόμα ένα βράδυ.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μία εμφάνιση με μεγάλη επιθετική συνέπεια (26 πόντοι σε 35' με 10/16 σουτ), ο Κώστας Σλούκας ακολούθησε (14 πόντοι, 3 ασίστ), ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ τα έδωσε ξανά όλα (13 πόντοι σε 31'). Όμως, αυτή τη φορά ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εκτός εξίσωσης (9'48'' στο παρκέ), ο Τζέντι Όσμαν πολύ άστοχος (0/6 σουτ μέχρι το 31') και οι απουσίες στη γραμμή των ψηλών έκαναν... μπαμ. Παράλληλα, ο Αταμάν δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του... συρρικνώσει το ροτέισιον στην επανάληψη (DNP Καλαϊτζάκης - Τολιόπουλος, μόλις 1'32'' στο ματς ο Γκριγκόνις).

Στην αντίπερα όχθη, οι γηπεδούχοι ήταν διαβασμένοι επιθετικά και «χτύπησαν» στις αδυναμίες του Παναθηναϊκού Aktor. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ξανά καθοριστικός (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ), με τους Έλι Οκόμπο (15π., 4ρ., 5ασ.), Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ (11π.), Νεμάνια Νέντοβιτς (11π.) και Ματιέ Στραζέλ (12π., 4ασ.) να τον ακολουθούν.

Πολλά τα «πράσινα» αμυντικά προβλήματα στην αρχή του αγώνα

Ο Εργκίν Αταμάν άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν, την ώρα που ο Βασίλης Σπανούλης είχε δώσει εντολή στους παίκτες του να στήνουν παγίδες να δίνουν βοήθειες στο μαρκάρισμα του MVP στα πρώτα λεπτά. Με 5π. του Ματιέ Στραζέλ οι γηπεδούχοι πήραν το «πάνω χέρι (9-4), αλλά το πραγματικό πρόβλημα για το «τριφύλλι» ήρθε πριν συμπληρωθεί το τετράλεπτο, όταν ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της δωδεκάδας, Ομέρ Γιούρτσεβεν, χρεώθηκε με το 2ο φάουλ του. Μετά το τηλεοπτικό time out (11-9 στο 5'36'') ο Ντίνος Μήτογλου μπήκε στο «5» και ο Ναν βρήκε ένα γκολ - φάουλ για το «πράσινο» προσπέρασμα (13-14 στο 7'). Όμως, η second unit της Μονακό πάτησε το... γκάζι (7-0 σερί, 20-14 στο 8' με 7π. του Άλφα Ντιάλο) και ο Τι Τζέι Σορτς έκανε "check in" για πρώτη φορά στο ματς. Μάλιστα, λίγο αργότερα ο Αταμάν χαμήλωσε το σχήμα, δοκιμάζοντας μια πεντάδα με τρεις γκαρντ (Σορτς, Σλούκας, Ναν) και τους Χουάντσο - Μήτογλου (24-17 στο 9'). Το δεκάλεπτο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε με σκορ 27-20 και τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν πολλά αμυντικά προβλήματα.

Βρήκε ρυθμό ο Τζέιμς, πολλά τα «πράσινα» παράπονα για τη διαιτησία - Κράτησε τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας

Ο Ναν (8π. με 3/5 σουτ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 10') πήγε στον πάγκο για «ανάσες» και ο Όσμαν πέρασε ξανά. Όμως, ο Τούρκος φόργουορντ ήταν άστοχος (0/5 εντός πεδιάς) και ο Γκριγκόνις πήρε τη θέση του στο «3». Ο Λιθουανός χρησιμοποιήθηκε για μόλις 1'32'' και οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν ξανά με τρεις γκαρντ. Όμως, παρά το... ανακάτεμα της τράπουλας, η Μονακό διατηρούσε τον έλεγχο (35-28 στο 15' με ένα «χορευτικό» του Μάικ Τζέιμς και 41-32 στο 16' με τον ηγέτη των γηπεδούχων να μετράει 8π. και 3ασ.). Με 4'05'' για το ημίχρονο ο Γιούρτσεβεν χρεώθηκε και με το 3ο φάουλ του και η ομάδα του "V-Span" πήρε την πρώτη διψήφια απόσταση (43-32). Τότε ο Αταμάν έκανε... all in με τρεις γκαρντ και Όσμαν - Χουάντσο στην πεντάδα του (στον πάγκο με 2φ. και ο Μήτογλου), βλέποντας το σύνολό του να έχει 5 ασίστ/ 6 λάθη και μόλις 47% στα δίποντα. Ο Σλούκας πήρε τη μπάλα στα χέρια του και έβαλε ένα παλικαρίσιο καλάθι κόντρα σε όλους, με τους διαιτητές να κλείνουν τα μάτια στο πεντακάθαρο φάουλ που του έγινε. Έτσι, στον «πράσινο» πάγκο ήρθε μια -δικαιολογημένη- «έκρηξη», με τον Αταμάν να χρεώνεται με «Τ» (47-34 στο 18'). Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Aktor τελείωσε διαδοχικές φάσεις (10π. με 2/3 δίποντα και 2/2 τρίποντα) και κράτησε το «τριφύλλι» στο ματς (50-41 με κάρφωμα του Ναν at the buzzer), ύστερα από ένα ημίχρονο που οι φιλοξενούμενοι είχαν παράπονα από τους διαιτητές (ειδικά από τον τρίτο, τον ρέφερι Μπάιτνερ), αλλά και από τους εαυτούς τους (και στις δύο πλευρές του παρκέ).

Η Μονακό αναχαίτισε την... προσπάθεια της «πράσινης» ανακάμψης

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Μήτογλου φρόντισαν να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα με ένα γρήγορο 7-0, μέσα από δυο - τρεις καλές αμυντικές προσπάθειες (50-48 στο 22' με γκολ - φάουλ του Ερνανγκόμεθ). Επιπλέον, ο Ναν πετούσε... φωτιές και «τιμωρούσε» την άμυνα των γηπεδούχων (56-53 στο 24', 15π. ο Αμερικανός). Όμως, η Μονακό βρήκε ένα πολύτιμο 5-0 δια χειρός Έλι Οκόμπο (61-53 στο 25') και βρέθηκε ξανά σε θέση οδηγού. Ο Σλούκας αντικατέστησε τον Όσμαν, ο Ναν παρέμεινε στο παρκέ παρά τα 3φ. του και δυο κακές επιθετικές επιλογές έφεραν παιχνίδι των Μονεγάσκων στο ανοιχτό γήπεδο για το νέο +12 (65-53 στο 27'). Έτσι, με ένα αποτελεσματικό τρίλεπτο η ομάδα του Σπανούλη... αναχαίτισε την «πράσινη» προσπάθεια αντεπίθεσης. Ο Γιούρτσεβεν πήρε τη θέση του Χουάντσο (27'), ο Σορτς του Γκραντ (28') και ο Όσμαν του Ναν (29') με τους «πράσινους» να σπαταλούν μαζεμένες ευκαιρίες για να «ροκανίσουν» την απόσταση (0/2β. Σορτς, άστοχο 2π. Σλούκα, χαμένο 2π. Μήτογλου). Ο Ερνανγκόμεθ άλλαξε τον Μήτογλου στα τελευταία δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου, ο Νέντοβιτς βρήκε ένα λέι απ σαν σε προπόνηση και η ομάδα από το Πριγκιπάτο παρέμεινε στο... τιμόνι (68-58 στο 30).

Άνετη νίκη της Μονακό, κατάφερε να μαζέψει κάπως τη διαφορά το «τριφύλλι», που προβλημάτισε ξανά

Οι starters γύρισαν στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και ο Όσμαν βρήκε τους πρώτους πόντους του στο 31' (68-60). Δυο άστοχα τρίποντα από Χουάντσο και Ναν έδωσαν την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να «ξεφύγουν» ξανά (+13, 75-62 στο 33' με επιθετικό πλουραλισμό των γηπεδούχων). Ο Γκραντ αστόχησε με τη σειρά του σε σουτ για τρεις (5/19 οι «πράσινοι», 26,3% στο 34') και ο «Νέντο» με ένα κλασικό σουτ από το ρεπερτόριό του έγινε διψήφιος (11π.) και «καθάρισε» την αναμέτρηση (80-64 στο 35'). Η τελική ευθεία, λοιπόν, απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως προς τον νικητή, αφού η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε «αγκαλιάσει» το θετικό αποτέλεσμα (85-64 στο 36' με 3π. του Στραζέλ). Αυτό που είχε σημασία πια ήταν αν ο Παναθηναϊκός Aktor μπορούσε να μειώσει την απόσταση (πράγμα που ήρθε εν μέρει). Ωστόσο, το «τριφύλλι» γέμισε τις βαλίτσες του με προβληματισμό στην επιστροφή από το Μόντε Κάρλο (92-84 τελικό). Μάλιστα, με 50'' για τη λήξη μια διαφωνία Οκόμπο - Σλούκα έφερε... σύρραξη, η οποία λύθηκε άμεσα χωρίς κυρώσεις.

Τα Δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

