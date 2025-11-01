Elite League: Υποδέχεται τα Τρίκαλα η Δάφνη - Εντός έδρας δοκιμασία με το Λαύριο ο Πανερυθραϊκός

Με την 6η αγωνιστική συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Elite League το απόγευμα του Σαββάτου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις.
Ο Πανερυθραϊκός υποδέχεται το Λαύριο, ενώ η Δάφνη φιλοξενεί τα Τρίκαλα. Εντός έδρας δοκιμασία για τους Σοφάδες κόντρα στους Μαχητές.
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνη-Τρίκαλα Basket
17:00 Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου
17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)