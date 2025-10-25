Σάκοτα: «Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από τον Ηρακλή, μας περιμένει δύσκολη δουλειά στο Ιβανώφειο»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή (25/10, 17:30), στάθηκε στις «ευχάριστες μνήμες» που έχει από την θητεία του στους «κυανόλευκους» αλλά και την «ενέργεια» που βγάζει το Ιβανώφειο.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της GBL στην Θεσσαλονίκη και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα (3-0). Από την άλλη, ο Ηρακλής μετράει δύο συνεχόμενες ήττες (1-2).

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε πριν από το παιχνίδι:

«Είναι ευχάριστο, που μία ιστορική ομάδα, ο Ηρακλής, επέστρεψε στην Α1. Είναι μία ομάδα από την οποία έχω πολύ καλές αναμνήσεις από τη θητεία μου ως προπονητής. Σε ό,τι αφορά στο ματς, έχω να πω, ότι ο Ηρακλής είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Και δεν είναι μόνο η αξία των παικτών, αλλά και ο ενθουσιασμός και η ενέργεια, που δίνει στους παίκτες η… εξέδρα. Γνωρίζουμε καλά, ότι θα έχουμε δύσκολη δουλειά στο Ιβανώφειο».

