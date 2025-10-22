«Άδειασαν» τον Μοτεγιούνας με κοινή ανακοίνωση Εφές-Φενέρ: «Ουδέποτε συναινέσαμε για επιστροφή στο Ισραήλ»

Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους για το ενδεχόμενο επιστροφής των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου κι έπειτα, «αδειάζοντας» ουσιαστικά τον Παούλιους Μοτεγιούνας

«Έχουν κυκλοφορήσει ειδήσεις σχετικά με το ότι οι ισραηλινές ομάδες θα μπορούν να παίζουν ξανά τους εντός έδρας αγώνες τους στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της EuroLeague.

Σε μια ανεπίσημη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση της EuroLeague στις 21 Οκτωβρίου 2025, έγιναν αξιολογήσεις σχετικά με τους αγώνες των ισραηλινών ομάδων.

Αν και το δελτίο τύπου που δημοσίευσε η EuroLeague μετά τη συνάντηση και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, στον Τύπο έδειχναν ότι όλα τα μέλη ενήργησαν με κοινή άποψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία στη συγκεκριμένη συνάντηση, αλλά μόνο η απόφαση να παρακολουθηθεί το θέμα.

Η Αναντολού Εφές και η Φενέρμπαχτσε εξέφρασαν τις αρνητικές τους απόψεις σχετικά με το θέμα και διατύπωσαν σαφώς τις ανησυχίες τους για το πιθανό αποτέλεσμα σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης.

Οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησής μας και τη διοίκηση της EuroLeague σχετικά με το θέμα αυτό συνεχίζονται. Οι εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό»