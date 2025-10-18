Ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν επιβλητικός κόντρα στον ΠΑΟΚ και έφτασε σε μια εμφατική επικράτηση (94-67).

Στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 3ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ο ΠΑΣ Γιάννινα ανεβάζοντας την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 94-67 του ΠΑΟΚ

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος-Λιόνας

Δεκάλεπτα: 24-19, 39-40, 65-53, 94-67

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 17(2), Μούζοβιτς 8(1), Σαρηγιαννίδου 22(2), Μαρίνη 3(1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 2, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 18(3), Μιχαηλίδου 4, Σίγκλετον 19(1), Παπανικολάου.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Γουίλιαμς 21(3), Ράπτη, Γιαννούδη 3(1), Ράτζα 5(1), Μάρμπεϊ 16(2), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 6, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 10.

Αύριο Κυριακή το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών θα συνεχιστεί με τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Κυριακή 19/10

Γ. Γεννηματάς 13.00 Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός Τεφτίκης-Βαγγάλης-Ιωάννου (Διμπινούδης)

Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός-Ολυμπιακός Κανελλίδης-Τζιοπάνος-Νέδογλου (Παραλυκίδης)

Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός Qualco-Ιωνία Παπαδόπουλος Χρ.-Τσαχάκης-Τσουρή (Γερός)

Κοιλάδας 17.00 Πανσερραϊκός-Αμύντας Πράττος-Αθανασιάδης-Κλεπουσνιώτου (Δημάδης)

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 5 222–233 -11

2) Παναθηναϊκός 4 167-112 55

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 4 148-123 25

4) Αθηναϊκός 3 156-134 22

5) Πρωτέας Βούλας 3 129-127 2

6) Πανσερραϊκός 3 138-144 -6

7) ΠΑΟΚ 3 202-254 -52

8) Ολυμπιακός 2 81-56 25

9) Παναθλητικός 2 82-70 12

10) Αμύντας 2 128-158 -30

11) Ανόρθωση Βόλου 2 116-158 -42

**ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.