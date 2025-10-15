Η ΑΕΚ συνδύασε ουσία και θέαμα, κερδίζοντας εύκολα τη Σζολνόκι με 91-77 για το 2/2 στον όμιλο του BCL με πρωταγωνιστές τους ΡαϊΚουάν Γκρέι και Κρις Σίλβα.

Έχοντας τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος και χωρίς να ανησυχήσει, η ΑΕΚ πήρε το ζητούμενο, τη νίκη και μια διψήφια διαφορά που μπορεί να την κρατήσει πρώτη στον όμιλό της. Ο Κρις Σίλβα είχε 19 πόντους με 6/7 δίποντα και 7/8 βολές μαζί με 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο ΡαϊΚουάν Γκρέι σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ. Διψήφιοι και οι Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (13π.), Λούκας Λεκαβίτσιους (12π.) και Φρανκ Μπάρτλεϊ (10π., 5ριμπ., 4ασ.).

Για τη Σζολνόκι (1-1), ξεχώρισε ο Λετρ Ντάρταντ με 23 πόντους (4/6τρ.) και ο Μπράντι Σκιμς πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Πρώτη η ΑΕΚ Group F με 2-0, ακολουθούν Σζολνόκι και Λέβιτσε με 1-1, τελευταία η VEF Ρίγα με 0-2. Στην επόμενη αγωνιστική (3η) η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με τη Λέβιτσε (28/10, 19:00), ενώ μεσολαβούν για το ελληνικό πρωτάθλημα τα παιχνίδια με Καρδίτσα (εντός, 18/10) και τον Ηρακλή (εκτός, 25/10).

Έφτασε ως το +16 η ΑΕΚ ελέγχοντας το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά και αποφασιστικά και με τον Γκρέι να βγαίνει μπροστά, προηγήθηκε 8-0 και λίγο μετά με τον Αρμς έκανε το 12-2. Η Ένωση είχε πιάσει καλό ρυθμό, έχοντας και την στήριξη του κόσμου της και μετά το τρίποντο του Μπάρτλεϊ έγινε το 19-6, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 22-10 μετά τις προσπάθειες των Λεκαβίτσιους και Πάλαϊ.

Με τον Κουζμίνσκας και τον Πετσάρσκι η ΑΕΚ έφτασε ως το +16 (30-14), όμως σε εκείνο το σημείο οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με τον Ντάρταντ να δίνει 6 πόντους, μείωσαν σε 32-24. Ωστόσο, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να πλησιάσουν περισσότερο, διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και με τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα να σκοράρουν στο τέλος του ημιχρόνου, έκλεισαν το σκορ στο 45-33.

H AEK συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι, ο Αρμς έδινε λύσεις από κοντά (53-43), την στιγμή που η Σζολνόκι δεν μπορούσε να επιστρέψει δυναμικά. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το +14 (61-47), λίγο μετά ο Γκρέι με κάρφωμα έκανε το 65-50 μέσα σε αποθέωση και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 67-56.

Ο Λεκαβίτσιους και δημιουργούσε για τους συμπαίκτες του και σκόραρε, με την ΑΕΚ να συντηρεί διαρκώς απόσταση ασφαλείας (80-66 στο 35'). O Σίλβα πρωταγωνιστούσε και στις δύο μεριές του παρκέ, με συνεισφορά σε άμυνα και επίθεση έστειλε τη διαφορά στο +18 (86-68) στο 37', με την ΑΕΚ να κυνηγάει πλέον την καλύτερη δυνατή διαφορά για την πρωτιά του ομίλου. Ο Γκρέι έγραψε και το 90-70, αλλά στο τελευταίο δίλεπτο η Σζολνόκι εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωση της ΑΕΚ και μείωσε στο τελικό 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα

