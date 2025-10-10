Επέστρεψε στην 12άδα της Φενερμπαχτσέ μετά από 372 μέρες ο Ουίλμπεκιν

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν βρίσκεται στην δωδεκάδα της Φενερμπαχτσέ για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και έτσι τέθηκε στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για πρώτη φορά μετά από 372 μέρες.

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν ο μεγάλος άτυχος της Φενερμπαχτσέ πέρσι, καθώς μετά από 2:05 στην πρεμιέρα κόντρα στον Ολυμπιακό υπέστη ρήξη χιαστού. Έτσι, έμεινε εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται στην 12άδα της τουρκικής ομάδας για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την 3η αγωνιστική της Euroleague και έτσι θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά μετά από 372 μέρες.