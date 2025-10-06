Σελέν Ερντέμ στο SDNA: «Στο παρκέ, κερδίζει η καρδιά, όχι το μπάτζετ - Απίστευτος ο κόσμος μας»

Η Σελέν Ερντέμ, ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του φετινού πρωταθλήματος και ηγέτιδα του Παναθηναϊκού στη νέα προσπάθεια που ξεκίνησε ο σύλλογος, μιλά αποκλειστικά στο SDNA για όσα άφησε το χθεσινό μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η αποβολή της, ο κόσμος, η ομάδα που έχτισε, η συζήτηση περί μπάτζετ, η πρώτη μεγάλη νίκη της σεζόν και μια άγνωστη ιστορία από το χθεσινό ματς. Η Τουρκάλα προπονήτρια δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο!

Το ματς Αθηναϊκός-Παναθηναϊκός σημάδεψε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Με ένα αποτέλεσμα που ίσως λίγοι περίμεναν αλλά όπως θα διαπιστώσετε για την Ερντέμ ήταν στο μυαλό της πριν ακόμα γίνει το τζάμπολ.

«Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, συζητούσαμε για αυτό, εκπαιδευτήκαμε πάνω στους αντιπάλους μας. Η νίκη είναι πολύ μεγάλη ειδικά αν αναλογιστούμε όσα άσχημα συνέβησαν. Για μια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μας πάρουν τη νίκη αλλά δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε κάθε εμπόδιο που υψώθηκε. Κι αυτό μας κάνει να χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο».

Το μυαλό της Ερντέμ ταξιδεύει ήδη στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της χρονιάς, ωστόσο… «Η σεζόν μόλις άρχισε αλλά αυτή η πρώτη νίκη είναι αφιερωμένη στον κόσμο μας. Ήταν ο 13ος μας παίκτης, δε θα μπορούσαμε να κερδίσουμε χωρίς εκείνους στο πλευρό μας. Τι να πω, ήταν απλά απίστευτοι… Τους αφιερώνουμε τη νίκη. Στον κόσμο μας και στον πρόεδρο για τα λόγια του και τον τρόπο που μας βοήθησε να χτίσουμε την ομάδα αυτό το καλοκαίρι».

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού έδωσε την καλύτερη πάσα για την επόμενη ερώτηση. Το τριφύλλι ενισχύθηκε αυτό το καλοκαίρι αλλά ο Αθηναϊκός ξόδεψε τα διπλάσια χρήματα και όλοι τον είχαν ως το μεγάλο φαβορί μέχρι το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς. «Σέβομαι πολύ τον αντίπαλο μας. Είναι γεγονός πως έχουν μια πολύ καλή ομάδα. Η δική μου φιλοσοφία όμως λέει ότι όταν οι ομάδες βγαίνουν στο παρκέ, κερδίζει η καρδιά κι όχι το μπάτζετ».

Τι οδήγησε στην αποβολή της από το γήπεδο; «Ειλικρινά, στην τεχνική ποινή που δέχθηκα, δεν μίλησα. Δεν ξέρω γιατί με απέβαλαν, εγώ καθόμουν απλά χαμηλά στο παρκέ, αλλά εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, όλοι είδαν στην τηλεόραση. Το β ημίχρονο ήταν ξεκάθαρο. Για αυτό και ευχαριστώ τους οπαδούς μας που μας στήριξαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τις παίκτριες μου που ήταν φανταστικές, το σταφ που έκανε τόσο καλή δουλειά και το υπόλοιπο μάνατζμεντ. Η νίκη αυτή μας κάνει πολύ χαρούμενους όλους. Μόλις ξεκινήσαμε όμως».

Για το φινάλε, η Ερντέμ αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης και τη φιλοσοφία της μέσα από ένα ανέκδοτο περιστατικό που συνέβη στον Βύρωνα και το εξομολογείται σήμερα στο SDNA: «Πριν το παιχνίδι, ήρθε η Λολίτα (Λύμουρα) και μου είπε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού θα πρέπει να μιλήσω στην τηλεόραση. Άρχισα να σκέφτομαι τι θα πω για τη νίκη μας. Γιατί; Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος για τα φαβορί, τα ονόματα. Είχα πίστη στις παίκτριες μου, είμαστε στον Παναθηναϊκό και μόνο τη νίκη σκεφτόμουν. Δεν είναι υπεροπτικό. Απλά πιστεύω στην ομάδα, στο μέγεθος του κλαμπ, στη δουλειά μας και βλέπετε, πως πιστεύει κι ο κόσμος σε εμάς».