Εμείς είμαστε γραφικοί, οι παίκτες όμως;

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για το ξέσπασμα του Τζέριαν Γκραντ και το κάκιστο πρόσωπο του Παναθηναϊκού, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αλλά και τους «σεσημασμένους» Λοτερμόζερ και ΣΙΑ.

«Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε. Όμως, έλα τώρα. Μπορούν και εκείνοι να είναι καλύτεροι. Δείξτε σεβασμό στους επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης παρακαλώ. Νιώθω πως αρχίζει να γίνεται προσωπικό όλο αυτό».

Οι παραπάνω ατάκες… φωτιά δεν ανήκουν σε κάποιον γραφικό φίλαθλο. Δεν ανήκουν στ κάποιο τσάτσο δημοσιογράφο. Δεν ανήκουν σε κάποιον υπάλληλο κάποιας ΚΑΕ. Ανήκουν σε ένα εκ των κορυφαίων παικτών της EuroLeague την τελευταία διετία.

Ο Τζέριαν Γκραντ ξέσπασε. Και άργησε. Όπως έχουν αργήσει κι άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν μπροστά και να πουν την άποψή τους για το χείριστο επίπεδο της διαιτησίας στη EuroLeague. Για το κατά τα άλλα κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Με τους κορυφαίους παίκτες, τους κορυφαίους προπονητές και τους πιο άθλιους διαιτητές.

Και δεν έχει σημασία γιατί οι διαιτητές είναι άθλιοι. Είτε τα παίρνουν, είτε δε μπορούν. Όποια και αν είναι η δικαιολογία το θέμα είναι ότι η διοργάνωση εκτίθεται καθημερινά και το προϊόν πλήττεται βάναυσα.

Όχι. Δεν είναι τρελός ούτε ο Γιαννακόπουλος, ούτε ο Γκραντ, ούτε οι Μαδριλένοι που φώναζαν εν χωρώ «EuroLeague Mafia» στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό. Απλά βλέπουν τι γίνεται. Για την ακρίβεια, βλέπου τι συνεχίζει να γίνεται. Γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν απλοί παρατηρητές θεωρώντας πως ναι μεν κάτι δεν πάει καλά, αλλά είναι… τυχαίο. Τώρα είδαν. Και οι τυφλοί.

Η χθεσινή διαιτησία του Λοτερμόζερ και των άλλων δύο κυρίων στο «Telekom Center» ήταν ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Ήταν επίδειξη δύναμης. Και ο Παναθηναϊκός αντί να πεισμώσει και να αντιδράσει παραδόθηκε άνευ όρων στους Καταλανούς. Η απόδοσή του σαφώς και δεν ήταν για να κερδίσει το ματς, αλλά και η απόδοση των τριών ανεκδιήγητων υπαλλήλων της διοργάνωσης ήταν για να πάνε… σπίτια τους. Χωρίς πολλά – πολλά. Με συνοπτικές διαδικασίες.

Και ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να το αφήσει έτσι. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίγουν στόματα χωρίς να φοβούνται πλέον οι παίκτες την όποια τιμωρία.

Ο Γκραντ απαιτεί σεβασμό. Και ακόμα είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλες 36.

Μάλλον θα πρέπει κάπου εκεί στα κεντρικά να δουν τι θα κάνουν πριν να είναι αργά. Γιατί άπαντες είναι στα όριά τους.

ΥΓ: Ο Τζέριαν Γκραντ τα είπε όλα. Και για την διαιτησία και για την ομάδα του. «Μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και θα το κάνουμε». Σε μερίδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού υπάρχει ανησυχία. Και δεν είναι κακό. Φυσιολογικό και ανθρώπινο είναι. Μέσα στην ομάδα του Παναθηναϊκού όμως δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους παίκτες τους προπονητές και στο τι είναι ικανοί να κάνουν. Ακόμα είναι νωρίς σε αγωνιστικό επίπεδο. Πολύ νωρίς. Οι άμυνες έχουν πάει περίπατο, οι ομάδες είναι νέες, είναι μπερδεμένες και όλα μπορούν να συμβούν. Λίγη υπομονή και οι «πράσινοι» παιχνίδι με το παιχνίδι θα βγάζουν στο παρκέ το πραγματικό τους πρόσωπο.