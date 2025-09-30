Παλεύει για τον Οκάρο Ουάιτ ο Αρης

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε επαφές με τον άλλοτε παίκτη τους, που έπαιζε πέρυσι στη Ζενίτ.

Ο Αρης είναι στην αγορά για να πάρει έναν ακόμη παίκτη στη φροντ-λάιν και στο πλαίσιο αυτό έχει βάλει στο στόχαστρο ένα «δικό» του παιδί, που είναι και παράλληλα μία δύσκολη περίπτωση.

Ο Οκάρο Ουάιτ είχε παίξει με επιτυχία πριν από χρόνια στους «κιτρινόμαυρους» και τώρα οι τελευταίοι θέλουν να τον επαναφέρουν στις τάξεις τους, κάνοντας μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο Ουάιτ βλέπετε δεν είναι ο άσημος Ουάιτ, που είχε παίξει τότε στον Αρη. Πλέον το κασέ του είναι βαρύ και οι του Αρη προσπαθούν να βρουν την άκρη.

Ο 33χρονος πάουερ-φόργουορντ έπαιξε πέρυσι στη Ζενίτ, έχοντας 7.7 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά ματς.