Basketball Champions League: Η Πατριότι Λέβιτσε στον όμιλο της ΑΕΚ

Συμπληρώθηκε το... παζλ του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, στον οποίο συμμετέχει η ΑΕΚ. 

Η ολοκλήρωση του 1ου προκριματικού τουρνουά βρήκε την Πατριότι Λέβιτσε θριαμβεύτρια, εξασφαλίζοντας μία θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. 

Αυτό σημαίνει ότι δίπλα στις Ρίγα, Ζόλνοκι στον 6ο όμιλο προστέθηκε και η Πατριότι Λέβιτσε, η οποία στον τελικό του προκριματικού τουρνουά επικράτησε στην παράταση με 100-98 των Μπάκεν Μπέαρς, έχοντας κορυφαίο τον Γουίλ Κάριους (33π., 11ρ.), που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ με buzzer beater.

Ο 6ος όμιλος της κανονικής περιόδου:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

=================

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

VEF Ρίγα (Λετονία)

Ζόλνοκι (Ουγγαρία)

Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)

 

Tο πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων έχει ως εξής:

6ος ΌΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Ρίγα (Λετονία)-ΑΕΚ               21:00

 

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 
ΑΕΚ-Σζολνόκι (Ουγγαρία)          19:30

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 28 Οκτωβρίου  
Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)-ΑΕΚ  Δεν έχει οριστεί

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου  
ΑΕΚ-Ρίγα (Λετονία)               19:30

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου  
ΑΕΚ-Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)  19:30

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου  
Σζολνόκι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ          19:00

