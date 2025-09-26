Basketball Champions League: Η Πατριότι Λέβιτσε στον όμιλο της ΑΕΚ

Συμπληρώθηκε το... παζλ του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, στον οποίο συμμετέχει η ΑΕΚ.

Η ολοκλήρωση του 1ου προκριματικού τουρνουά βρήκε την Πατριότι Λέβιτσε θριαμβεύτρια, εξασφαλίζοντας μία θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Αυτό σημαίνει ότι δίπλα στις Ρίγα, Ζόλνοκι στον 6ο όμιλο προστέθηκε και η Πατριότι Λέβιτσε, η οποία στον τελικό του προκριματικού τουρνουά επικράτησε στην παράταση με 100-98 των Μπάκεν Μπέαρς, έχοντας κορυφαίο τον Γουίλ Κάριους (33π., 11ρ.), που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ με buzzer beater.

Ο 6ος όμιλος της κανονικής περιόδου:

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ================= 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) VEF Ρίγα (Λετονία) Ζόλνοκι (Ουγγαρία) Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)

Tο πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων έχει ως εξής:

6ος ΌΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Τρίτη 7 Οκτωβρίου Ρίγα (Λετονία)-ΑΕΚ 21:00

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

ΑΕΚ-Σζολνόκι (Ουγγαρία) 19:30

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)-ΑΕΚ Δεν έχει οριστεί

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

ΑΕΚ-Ρίγα (Λετονία) 19:30

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

ΑΕΚ-Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία) 19:30

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου

Σζολνόκι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ 19:00