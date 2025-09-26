Basketball Champions League: Η Πατριότι Λέβιτσε στον όμιλο της ΑΕΚ

Η ολοκλήρωση του 1ου προκριματικού τουρνουά βρήκε την Πατριότι Λέβιτσε θριαμβεύτρια, εξασφαλίζοντας μία θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.
Αυτό σημαίνει ότι δίπλα στις Ρίγα, Ζόλνοκι στον 6ο όμιλο προστέθηκε και η Πατριότι Λέβιτσε, η οποία στον τελικό του προκριματικού τουρνουά επικράτησε στην παράταση με 100-98 των Μπάκεν Μπέαρς, έχοντας κορυφαίο τον Γουίλ Κάριους (33π., 11ρ.), που διαμόρφωσε και το τελικό σκορ με buzzer beater.
Ο 6ος όμιλος της κανονικής περιόδου:
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ================= 6ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) VEF Ρίγα (Λετονία) Ζόλνοκι (Ουγγαρία) Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)
Tο πρόγραμμα της ΑΕΚ στη φάση των ομίλων έχει ως εξής:
6ος ΌΜΙΛΟΣ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Τρίτη 7 Οκτωβρίου Ρίγα (Λετονία)-ΑΕΚ 21:00
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
ΑΕΚ-Σζολνόκι (Ουγγαρία) 19:30
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 28 Οκτωβρίου
Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία)-ΑΕΚ Δεν έχει οριστεί
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
ΑΕΚ-Ρίγα (Λετονία) 19:30
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
ΑΕΚ-Πατριότι Λέβιτσε (Σλοβακία) 19:30
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
Σζολνόκι (Ουγγαρία)-ΑΕΚ 19:00