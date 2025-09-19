Προκριματικά BCL: Αντβέρπ ή Ρετζιάνα στον τελικό του ομίλου του ΠΑΟΚ

Η Αντβερπ κέρδισε με 79-71 την Οραντέα χάρη στο επιμέρους σκορ 30-12 του τρίτου δεκαλέπτου, με το οποίο έφτασε στο 64-49. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζόελ Μάρεϊ με 20 πόντους και ακολούθησε ο Άντριου Φανκ με 16.
Η Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη επικράτησε της Πέλιστερ με 99-87, ελέγχοντας το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του (ημίχρονο 58-42). Ο Κουάν Τσίταμ πέτυχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα, ο Τζέιλεν Μπάρφορντ είχε 19 πόντους και ο πρώην σέντερ του Προμηθέα, Χάιμε Ετσενίκε σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Υπενθυμίζεται πως εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απόψε κόντρα στην Ντέρμπι (21:00), τότε θα βρει μπροστά του την Κυριακή (21/9, 16:30) τον νικητή του Μπούρσασπορ - Μπράουνσβαϊγκ (19/9, 18:45) και σε περίπτωση νέας πρόκρισης πάει στον τελικό (23/9, 16:30) για τους ομίλους κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αντβέρπ - Ρετζιάνα.