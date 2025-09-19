Προκριματικά BCL: Αντβέρπ ή Ρετζιάνα στον τελικό του ομίλου του ΠΑΟΚ

Η Αντβέρπ και η Ρετζιάνα πήραν τις προκρίσεις για τα ημιτελικά του ομίλου του ΠΑΟΚ και μία από τις δύο αυτές ομάδες θα παίξουν στον τελικό για ένα εισιτήριο στους ομίλους του Basketball Champions League.

Η Αντβερπ κέρδισε με 79-71 την Οραντέα χάρη στο επιμέρους σκορ 30-12 του τρίτου δεκαλέπτου, με το οποίο έφτασε στο 64-49. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Τζόελ Μάρεϊ με 20 πόντους και ακολούθησε ο Άντριου Φανκ με 16.

Η Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη επικράτησε της Πέλιστερ με 99-87, ελέγχοντας το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του (ημίχρονο 58-42). Ο Κουάν Τσίταμ πέτυχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα, ο Τζέιλεν Μπάρφορντ είχε 19 πόντους και ο πρώην σέντερ του Προμηθέα, Χάιμε Ετσενίκε σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Υπενθυμίζεται πως εφόσον ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση απόψε κόντρα στην Ντέρμπι (21:00), τότε θα βρει μπροστά του την Κυριακή (21/9, 16:30) τον νικητή του Μπούρσασπορ - Μπράουνσβαϊγκ (19/9, 18:45) και σε περίπτωση νέας πρόκρισης πάει στον τελικό (23/9, 16:30) για τους ομίλους κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Αντβέρπ - Ρετζιάνα.