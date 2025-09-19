Προκριματικά BCL: Με κόσμο στο πλευρό του ο ΠΑΟΚ στο Σαμόκοφ - Οι οδηγίες στους φιλάθλους

Με τους φιλάθλους στο πλευρό του θα αγωνιστεί απόψε ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Ντέρμπι (21:00) στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Basketball Champions League.

Το παιχνίδι γίνεται σε ουδέτερη έδρα, στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας και φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλίσει θέσεις στο γήπεδο για να στηρίξουν τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ μάλιστα εξέδωσε οδηγίες για τον κόσμο που θα δώσει το παρών στο γήπεδο:

«Ο ΠΑΟΚ mateco ξεκινά τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις απόψε το βράδυ (21:00) στο Samokov tης Βουλγαρίας και απέναντι στην SC Derby θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στους ομίλους του Basketball Champions League.

Σε αυτή την προσπάθεια, θα έχουμε στο πλευρό μας και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στη SamElyon Arena. Υπενθυμίζεται ό,τι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν αγοράσει ήδη τα εισιτήριά τους για τον αποψινό αγώνα με την SC Derby, θα τα προμηθευτούν από ειδικό χώρο που θα λειτουργεί στον περιβάλλοντα χώρο της SamElyon Arena από τις 19:00 (δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα). Για την παραλαβή του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η επίδειξη διαβατηρίου ή ταυτότητας για την ταυτοποίηση.

Κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την αστυνομία και την ασφάλεια του γηπέδου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο και η χρήση αναπτήρων, βεγγαλικών, κροτίδων, πυρσών. Απαγορεύεται επίσης η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γηπέδου.

Σχετικά με τη συνέχεια της διοργάνωσης, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του επόμενου αγώνα της ομάδας μας».