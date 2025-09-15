Ο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον ΠΑΟΚ: «Εύχομαι να επιστρέψει εκεί που αξίζει, στην Ευρωλίγκα»

Ο «θρύλος» Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποθέωσε τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα λόγια, ενώ ευχήθηκε να επιστρέψει το συντομότερο στην Ευρωλίγκα, όπου αξίζει να αγωνίζεται.

Το «ασπρόμαυρο» ιστορικό φιλικό θα μνημονεύεται για καιρό στις τάξεις των φίλων των δύο ομάδων, με τον Σέρβο θρύλο προπονητή στις δηλώσεις του να αποθεώνει τον Δικέφαλο.

«Και από καρδιάς εύχομαι τα καλύτερα, και εύχομαι να επιστρέψουν εκεί που αξίζουν να αγωνίζονται. Στην Ευρωλίγκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοτς, προτείνοντας μάλιστα ένα νέο φιλικό, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το παιχνίδι. Μεταξύ δύο ομάδων που έχουν ιδιαίτερη σχέση. Όλα τα χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και στο Βελιγράδι δείχνουν πόσο αγαπιούνται. Πιστεύω πως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη απόλαυσαν την ατμόσφαιρα απόψε, που ετοίμασαν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και πιστεύω αυτό είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Εντάξει ήταν παιχνίδι, ήταν φιλικό παιχνίδι, αλλά δεν μένω εκεί. Ήταν πολύ πιο σημαντικό να έχουμε τον ΠΑΟΚ εδώ και να έχουμε αυτή την ατμόσφαιρα γιορτής που αποδεικνύει για άλλη μία φορά την αγάπη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτό είναι κάτι που διαρκεί χρόνια. Με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο, βοηθούν ο ένας τον άλλον και το δείχνουν. Είμαι πάλι πολύ χαρούμενος. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, αυτά τα χρώματα που έχουν οι δύο ομάδες, είναι κάτι που μας φέρνει κοντά.

Υπήρχαν πολλοί καλοί παίκτες και προπονητές. Σίγουρα ο κόσμος αγαπά τον ΠΑΟΚ. Πάντα υποστηρίζουν την ομάδα και ειδικά όταν ήταν στο παλιό γήπεδο, και αφού έχτισαν το δικό τους γήπεδο, πάντα υπήρχε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Και από καρδιάς εύχομαι τα καλύτερα, και εύχομαι να επιστρέψουν εκεί που αξίζουν να αγωνίζονται. Στη Euroleague. Θα είναι πραγματική χαρά να έρθουμε και εμείς για ένα φιλικό, ελπίζω επίσης ότι θα γιορτάσουν μαζί μας, οπότε θα είναι ωραίο να τους συναντήσουμε. Τις καλύτερες ευχές μου στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ»