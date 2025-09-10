Η χειρονομία του Ντόντσιτς στους διαιτητές (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές και μετά το τέταρτό του φάουλ τους έκανε χειρονομία πως πληρώνονται.

Η Σλοβενία ηττήθηκε με 99-91 από τους Γερμανούς και έτσι δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Σλοβένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχαν πολλά παράπονα από τους διαιτητές.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος «έγραψε» ξανά ιστορία, από πολύ νωρίς χρεώθηκε με δύο φάουλ και στην αρχή του τρίτου χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ του. Ο 26χρονος αστέρες έκανε ένα λέιπ-απ και σφυρίχτηκε επιθετικό φάουλ πάνω στον Ντένις Σρέντερ.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Ντόντσιτς γύρισε στους διαιτητές και έκανε χειρονομία πως πληρώνονται.

Δείτε την φωτογραφία:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!