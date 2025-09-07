Ο Μητσοτάκης πρόβλεψε πρόκριση της Εθνικής Ελλάδος στην 4αδα του Ευρωμπάσκετ!

Ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της παρουσίας του στην ΔΕΘ, έκανε και την πρόβλεψή του για την πορεία της «γαλανόλευκης» στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, προέβλεψε ότι η Εθνική Ελλάδος όχι μόνο θα περάσει το εμπόδιο του Ισραήλ, αλλά θα βρεθεί στην τετράδα του Eurobasket.

Η «γαλανόλευκη» το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45) θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για την φάση των «16» της διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα τεθεί αντιμέτωπη στα προημιτελικά με την Λιθουανία.