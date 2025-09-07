Πέσιτς: «Δεν είχα κάτι να πω στους παίκτες μου, ίσως τα πούμε αύριο λιγάκι»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος τονίζοντας πως δεν είχε κάτι να πει στους παίκτες του, ενώ ανέφερε πως ίσως μιλήσουν αύριο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στη Φινλανδία, έπαιξε ένα εξαιρετικό ματς απόψε. Άξιζε την νίκη. Αν κάποιος πιστεύει τους υποτιμήσαμε, δεν θα έπρεπε. Ξέραμε τι ομάδα είναι και πώς αγωνίζεται, με ενέργεια, με σουτ, με επιθετικά ριμπάουντ. Απόψε πήρε 20. Δεν βρήκαμε λύσεις σε αυτό το κομμάτι.

Το επιθετικό ριμπάουντ είναι σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Μας έβαλαν 92 πόντους. Τους δώσαμε αυτοπεποίθηση και τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το ματς, μας έβαλαν τρίποντο μετά από επιθετικό ριμπάουντ για να προκύψει το αποψινό αποτέλεσμα.

Δεν είχα κάτι να πω τους παίκτες μου μετά από τον αγώνα. Τι να πω. Ίσως τα πούμε αύριο, λιγάκι»